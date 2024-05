Les États-Unis s'opposent à la reconnaissance d'un État palestinien par trois pays européens

Le gouvernement américain a rejeté mercredi 22 mai la décision de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne de reconnaître l'État palestinien, affirmant que la création d'un État palestinien ne devrait pas se faire par le biais d'une "reconnaissance unilatérale".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le président (Joe Biden) est un fervent partisan d'une solution à deux États, et l'a été tout au long de sa carrière", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, cité par CNN.

"Il estime qu'un État palestinien devrait être créé par le biais de négociations directes entre les parties concernées, et non par le biais d'une reconnaissance unilatérale", a ajouté le porte-parole.

Mercredi 22 mai, les gouvernements de Norvège, d'Irlande et d'Espagne ont annoncé dans des communiqués distincts qu'ils reconnaîtraient l'État de Palestine, une décision qui a été saluée par la présidence palestinienne. En réaction, Israël a cependant rappelé ses ambassadeurs auprès de ces trois pays.

Lors de la cérémonie de remise des diplômes du Morehouse College à Atlanta, en Géorgie, Joe Biden a déclaré dimanche 19 mai que son administration "travaillait à faire en sorte que nous parvenions enfin à une solution à deux États, la seule solution qui permettra aux deux peuples de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité".

"C'est l'un des problèmes les plus difficiles et les plus compliqués au monde", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN