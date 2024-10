L'Indonésie veut devenir un pôle mondial de l'industrie halal

L'Indonésie, l'un des pays comptant la plus grande population musulmane au monde, a un grand potentiel et une grande opportunité de devenir un producteur majeur de produits halal dans le monde.

Selon le rapport 2023 sur l'état de l'économie islamique mondiale, le pays se classe au troisième rang de l'indice mondial de l'économie islamique, en hausse d'une place par rapport à l'année précédente.

L'industrie halal en Indonésie devrait continuer à croître fortement, grâce à la sensibilisation croissante du public aux produits halal et à l'engagement du gouvernement indonésien à fournir des produits halal sur le marché intérieur.

Lors de la récente cérémonie de remise des prix de l'industrie halal, le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative Sandiaga Salahuddin Uno a souligné les perspectives de l'Indonésie de devenir le centre mondial de production halal.

Sandiaga Salahuddin Uno a estimé que pour continuer à soutenir les entreprises de l'industrie halal et concrétiser la vision de l'Indonésie de devenir le premier producteur halal au monde, il est nécessaire de concevoir une stratégie de coopération efficace, innovante et durable et des efforts pour favoriser les connexions des entreprises, des industries en amont et en aval, élargir l'accès au marché et soutenir les activités d'exportation.

Avec la plus grande population musulmane du monde, soit plus de 225 millions d'habitants, l'Indonésie dispose d'un marché intérieur énorme et prometteur pour les produits halal. En outre, elle est riche en ressources naturelles qui peuvent être utilisées pour produire des produits halal de qualité. Le pays bénéficie également d'une situation géographique favorable avec un accès facile aux autres pays d'Asie du Sud-Est.

L'organisme d'organisation de l'assurance des produits halal (BPJPH) d'Indonésie travaille sur plusieurs stratégies pour créer des services de certification halal faciles, abordables, rapides et professionnels afin de répondre à la demande de certification halal en 2024.

