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La crise des opioïdes à un tournant après la condamnation de Purdue Pharma?

La condamnation du laboratoire Purdue Pharma le 28 avril marque un tournant dans la crise des opioïdes. Alors que le créateur de l’OxyContin va fermer, l'urgence demeure: entre surprescription et ravages du fentanyl, le défi sanitaire reste immense pour sortir l’Amérique de cette spirale addictive.

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Purdue Pharma, le laboratoire à l’origine de la crise des opioïdes qui a endeuillé l’Amérique, a été condamné au pénal, ce mardi 28 avril, à la veille de sa dissolution. Alors que le géant pharmaceutique va disparaître le 1er mai, laissant derrière lui une société meurtrie par des centaines de milliers de décès, cette décision judiciaire marque un tournant symbolique majeur dans une épidémie qui a transformé la santé publique américaine.

Photo : FOX/CVN

Si cette condamnation et le versement de plus de 8 milliards de dollars d’indemnités ferment un chapitre judiciaire, elles rappellent surtout l’urgence d’une crise qui, malgré un recul récent, continue de redéfinir les enjeux de prévention et de traitement à travers le pays.

Aux origines du désastre : prescription, profit et déni

La crise des opioïdes est d’abord née aux États-Unis d’une combinaison de surprescription médicale, de marketing agressif et de sous-estimation du risque d’addiction. Purdue Pharma a joué un rôle central en promouvant l’OxyContin comme un antalgique puissant, tout en minimisant son potentiel addictif, ce qui a favorisé une diffusion massive du médicament.

"Purdue Pharma a activement fait obstacle aux efforts des États-Unis pour prévenir les détournements", a déclaré le département américain de la Justice en annonçant sa résolution globale du dossier. À partir des années 2000, les prescriptions d’opioïdes ont alimenté une vague de dépendance, de détournements et, ensuite, de passage vers l’héroïne puis vers des opioïdes illicites plus puissants comme le fentanyl.

En 2017, Donald Trump faisait de la crise des opioïdes l’un des dossiers emblématiques de son premier mandat, alors que les États-Unis commençaient seulement à mesurer l’ampleur du désastre sanitaire. "Nous pouvons être la génération qui met fin à la crise des opiacés", avait-il déclaré, en reconnaissant que cela prendrait "plusieurs années, même des décennies". À l’époque, l’épidémie était déjà perçue comme une urgence nationale, mais la vague de décès n’avait pas encore atteint le niveau dramatique qu’elle a pris par la suite.

Une épidémie qui mute

La situation s’est améliorée par rapport au pic des overdoses, mais elle reste gravissime. Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), environ 80.000 décès par overdose liés aux opioïdes ont encore été enregistrés en 2023 aux États-Unis, et la mortalité reste très élevée malgré un recul récent. Environ les deux tiers des décès par overdose aux États-Unis sont liés aux opioïdes.

Les données provisoires du CDC montrent même une baisse en 2024 et au début de 2025, mais ce reflux ne signifie pas la fin de l’épidémie. La crise s’est aussi transformée: elle n’est plus seulement liée aux antidouleurs prescrits, mais surtout aux marchés illicites, aux mélanges de substances et à la puissance extrême de produits comme le fentanyl et, en Europe, de nouveaux opioïdes synthétiques comme les nitazènes.

Des victimes invisibles aux communautés entières dévastées

Photo : AFP/VNA/CVN

Aux États-Unis, les personnes les plus exposées sont les patients devenus dépendants à la suite d’une prescription, les usagers de drogues injectables ou de rue, et les populations touchées par la précarité, la douleur chronique ou les troubles psychiatriques. La crise frappe aussi les familles, les communautés rurales et industrielles, ainsi que certains groupes longtemps moins visibles dans les statistiques de santé publique.

Selon l’Agence France Presse, près de 727.000 personnes sont mortes aux États-Unis entre 1999 et 2022 des suites d’overdoses liées aux opioïdes. En Europe, les profils restent différents, mais l’augmentation des décès liés aux opioïdes, la progression des mélanges de substances et l’apparition de nouveaux produits très puissants inquiètent les autorités sanitaires.

Soigner plutôt que condamner: les réponses qui fonctionnent

Les réponses les plus efficaces sont sanitaires, pas uniquement judiciaires. Les autorités de santé recommandent des traitements médicamenteux de l’addiction, comme la buprénorphine, la méthadone ou la naltrexone, qui réduisent le risque d’overdose et la mortalité globale.

La naloxone, antidote capable d’inverser une overdose opioïde en quelques minutes, joue aussi un rôle central dans la prévention des décès. À cela s’ajoutent la réduction des prescriptions inutiles, l’éducation des médecins, l’accès aux soins de dépendance, les dispositifs de réduction des risques et les programmes d’indemnisation financés par les accords judiciaires.

En revanche, la seule condamnation d’un laboratoire ne suffit pas: sans accès élargi aux traitements, sans prévention et sans prise en charge des opioïdes illicites, la crise ne peut être qu’atténuée, pas résolue.

AFP/VNA/CVN