L'Indonésie renforce la gestion des touristes étrangers à Bali

Photo : AFP/VNA/CVN

L'île a accueilli 3,89 millions de visiteurs internationaux entre janvier et juillet, soit une augmentation de près d'un million par rapport à la même période l'année dernière.

Selon la responsable du Bureau régional de Bali pour les droits de l'homme, Pramella Yusnida Pasaribu, la surveillance renforcée vise à maintenir la sécurité, l'ordre et le confort de l'ensemble de la communauté. Elle a impliqué une inspection plus approfondie des documents de voyage, notamment les passeports, les visas et les permis de séjour.

En outre, les autorités amélioreront le système intégré d'information sur l'immigration pour soutenir la surveillance des mouvements des ressortissants étrangers, a-t-elle déclaré, ajoutant que les contrôles d'immigration intègrent également la technologie de reconnaissance faciale et la gestion du contrôle aux frontières.

Le 6 mars, 30 portillons automatiques d'immigration ont été installés au terminal des arrivées internationales de l'aéroport Ngurah Rai, et 30 autres seront installés ce mois-ci.

L'autorité de l'immigration prévoit également d'installer 20 portillons automatiques supplémentaires au terminal des départs internationaux, qui en compte déjà 60.

Les données du bureau ont montré que 258 étrangers ont été expulsés de Bali au 19 juillet cette année. L'année dernière, le chiffre était de 340, soit une augmentation par rapport aux 188 de 2022.

VNA/CVN