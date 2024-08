Laos et Cambodge renforcent leur coopération sur le développement des ressources humaines

L'Institut des technologies de l'information et de la communication (IICT) du ministère lao des Technologies et des Communications et l'Académie cambodgienne des technologies numériques (CADT) du ministère des Postes et télécommunications du Cambodge ont signé un protocole d'accord (MoU) sur le développement des ressources humaines dans le secteur des technologies numériques.

Selon le directeur de l'IICT, Padapxay Xayakhoth, la coopération en matière de technologies numériques est devenue une base importante pour la croissance économique, le développement social et la bonne gouvernance, ajoutant que la technologie numérique doit être appliquée pour réduire l'écart entre les zones urbaines et rurales, créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les personnes et renforcer la force nationale.

Padapxay Xayakhoth a souligné que la coopération en matière de développement des ressources humaines dans le domaine de la technologie entre le Laos et le Cambodge est un signal de la vision commune des deux instituts dans la construction d'une société numérique forte. Il favorise non seulement les échanges et la collaboration dans l'éducation et la recherche en matière de technologie numérique, mais favorise également les relations et apporte un maximum d'avantages aux populations des deux pays.

Les domaines de coopération du protocole d'accord comprennent l'échange d'experts, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels et d'étudiants, la collaboration dans le développement des talents numériques sous forme de coopération au développement éducatif et de formation, l'organisation de séminaires et de conférences, l'échange d'informations sur l'enseignement et l'apprentissage, de documents de recherche et la collaboration dans d'autres domaines sur des sujets d'intérêt mutuel.

