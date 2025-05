La Bourse de Paris termine en recul

Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a perdu 0,36% à 7.7751,89 points, en recul de 27,83 points. Jeudi, il avait terminé en léger recul de 0,11%.

Sur le mois de mai, l'indice vedette parisien prend en revanche 2,08%, porté, comme l'ensemble des places européennes, par la suspension de la plupart des droits de douane imposés début avril par le président américain, en attendant des négociations avec ses partenaires.

Mais les interrogations restent entières sur l'issue de ces discussions.

Vendredi 30 mai, le président américain Donald Trump s'en est de nouveau pris à la Chine sur son réseau social Truth, accusant Pékin de ne pas avoir respecté les conditions de l'accord de détente négocié il y a deux semaines entre les deux pays à Genève pour abaisser leurs droits de douane réciproques.

Dans ce contexte, "on ne peut pas nier une certaine lassitude des indices boursiers", explique Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Mais si l'incertitude est grande, "les marchés commencent à s'habituer à ces soubresauts" et "restent positifs quant aux discussions entre l'Union européenne et les États-Unis", tempère Eymane Cherfa, analyste de Myria AM.

Pour l'UE, trouver une solution "reste une priorité absolue", a souligné vendredi 30 mai sur X le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic. "Nous restons en contact permanent" avec les États-Unis, a-t-il ajouté.

Côté valeurs, Sanofi a chuté de 4,84% à 87,52 euros, après avoir annoncé l'échec d'une étude clinique dans la dernière étape avant la commercialisation d'un traitement contre la bronchite du fumeur.

AFP/VNA/CVN