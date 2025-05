Les incendies dans le principal dépôt de carburant de Port-Soudan "totalement circonscrits"

La Défense civile soudanaise a annoncé dimanche 11 mai avoir "totalement circonscrit" les incendies dans le principal dépôt de carburant de Port-Soudan et d'autres sites stratégiques de la ville où siège provisoirement le gouvernement, visé dans la semaine par des attaques de drones attribuées aux paramilitaires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les feux, qui impliquent "d'importantes quantités de réserves de pétrole", ont été maîtrisés à l'issue d'une opération intense, a déclaré le chef de la défense civile Osman Atta dans un communiqué publié sur la page Facebook de l'institution, évoquant un "plan méticuleusement exécuté".

L'armée soudanaise, qui appuie le gouvernement, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'opposent depuis deux ans dans une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, en plus de 13 millions de déplacés et réfugiés.

Les incendies, déclenchés par une frappe lundi 5 mai sur le dépôt de carburant, s'étaient propagés à des "entrepôts remplis d'hydrocarbures", avaient expliqué les autorités soutenues par l'armée, mettant en garde contre un "possible désastre dans la zone".

Donnant sur la mer Rouge, Port-Soudan avait été un temps épargnée par les combats avant d'être ciblée quotidiennement par des drones depuis une semaine.

Les attaques ont endommagé plusieurs infrastructures cruciales, dont l'unique aéroport international du Soudan, son plus grand dépôt de carburant et sa plus importante centrale énergétique.

Ces assauts contre Port-Soudan, "principal point d'entrée de l'aide humanitaire" dans le pays, menacent d'"augmenter les besoins humanitaires et de compliquer encore plus les opérations d'aide" sur un territoire déjà ravagé, avait alerté mercredi 7 mai le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon son porte-parole.

AFP/VNA/CVN