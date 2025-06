Indonésie : croissance constante de sa capacité en énergies renouvelables

Photo : Jakarta Post/CVN

S'exprimant lors du Sommet Asie sur la transition énergétique du Financial Times à Jakarta le 25 juin, Pandu Patria Sjahrir a souligné que cette croissance avait dépassé le PIB du pays et a déclaré que le secteur des énergies renouvelables allait probablement devenir le secteur énergétique national à la croissance la plus rapide.

Sjahrir a décrit l'Indonésie comme une destination attractive pour les investissements dans la transition énergétique, citant sa position de premier consommateur d'énergie d'Asie du Sud-Est et de quatrième pays le plus peuplé de la région. Il a toutefois souligné que la majorité des centrales électriques existantes du pays dépendent encore des combustibles fossiles.

Il a également reconnu que l'Indonésie n'avait jusqu'à présent attiré que 10% des investissements mondiaux dans la transition énergétique destinés à l'ASEAN, et 29% des capitaux intra-ASEAN dans ce secteur.

Cela, a-t-il déclaré, démontre l'important potentiel inexploité des investissements dans la transition énergétique en Indonésie, notamment grâce à des partenariats avec des entreprises locales en tant qu'investisseurs, ainsi qu'en relevant les défis opérationnels et d'octroi de licences.

VNA/CVN