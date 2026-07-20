Incidents mineurs de contamination radioactive dans une centrale nucléaire d'Afrique du Sud

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|La centrale nucléaire de Koeberg, à environ 30 km au nord du Cap, en Afrique du Sud.
|Photo d’archives : AFP/VNA/CVN
Une "contamination radioactive aérienne légèrement élevée" a été détectée lors de travaux de maintenance programmés à la centrale nucléaire de Koeberg, située à environ 30 kilomètres au nord du Cap, entre le 30 juin et le 16 juillet, ont-ils indiqué lors d'un point de presse.
"Les niveaux enregistrés étaient extrêmement faibles, inférieurs à l'exposition aux radiations provoquée par l'utilisation de votre téléphone portable pendant quelques minutes", a dit Mteto Nyati, président de la compagnie nationale d'électricité Eskom, qui exploite la centrale.
L'Afrique du Sud est le seul pays du continent à exploiter une centrale nucléaire, une autre étant en construction en Égypte.
"Tous les protocoles ont été respectés", a ajouté Mteto Nyati, les tests effectués sur les travailleurs ayant "montré une exposition minimale". "Il n'y a eu aucun rejet dans l'environnement, aucun risque pour le public", a-t-il assuré.
Le ministre sud-africain de l’Énergie, Kgosientsho Ramokgopa, a déclaré que les incidents avaient été gérés efficacement, renforçant la confiance dans la gestion de la centrale et dans la capacité de l'Afrique du Sud à entrer dans une nouvelle phase de production nucléaire.
"Nous voulons dire aux communautés vivant à proximité immédiate de Koeberg que c'est sûr. Nous voulons dire au reste du pays que nous avançons dans le programme de développement du nucléaire", a-t-il souligné.
La centrale de Koeberg est en service depuis 40 ans et a obtenu en 2024 une prolongation de fonctionnement pour 20 années supplémentaires.
M. Ramokgopa a indiqué que les autorités souhaitaient être transparentes au sujet des récents incidents afin de rassurer la population, alors que l'Afrique du Sud progresse dans ses plans visant à acquérir 5,2 gigawatts de capacité nucléaire d'ici 2042.
L'Afrique du Sud dépend du charbon pour la majeure partie de son électricité et cherche d'autres sources de production d'énergie pour répondre à des besoins croissants.
AFP/VNA/CVN