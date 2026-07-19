Chine : neuf cours d'eau connaissent des crues dépassant les niveaux d'alerte

Neuf cours d'eau dans six régions de niveau provincial à travers la Chine connaissaient dimanche 19 juillet des crues dépassant les niveaux d'alerte, suite aux récentes fortes précipitations et aux apports d'eau en amont, selon le ministère des Ressources en eau.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Entre samedi matin et dimanche matin 19 juillet, des pluies fortes à torrentielles se sont abattues sur certaines parties du Yunnan, du Sichuan, du Guizhou, de Chongqing, du Hunan, du Hubei, du Jiangxi, de l'Anhui et du Guangxi, certaines zones ayant enregistré de très fortes averses.

Sous l'effet des précipitations et des apports d'eau en amont, sept rivières situées dans cinq régions de niveau provincial ont enregistré des crues dépassant les niveaux d'alerte, avec la plus importante dépassant la limite de 0,75 mètre. Deux rivières du Xinjiang ont également enregistré des débits légèrement supérieurs aux seuils d'alerte.

Le ministère a maintenu un niveau d'alerte III pour le contrôle des inondations dans le Liaoning et le Jilin, et un niveau IV dans le Guangdong, le Guangxi, le Heilongjiang, le Sichuan, le Shandong, le Hubei, le Hunan, Chongqing et le Guizhou.

La Chine dispose d'un système d'intervention d'urgence à quatre niveaux pour le contrôle des inondations, avec le niveau I étant le plus grave.

Xinhua/VNA/CVN