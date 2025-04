Ligue Europa : Cherki laisse Lyon en vie

Auteur de l'égalisation (2-2) face à Manchester United, jeudi 10 avril au Groupama stadium en quart de finale aller de la Ligue Europa, Rayan Cherki, l'un des éléments clés de l'OL cette saison, a laissé son équipe en vie pour le match retour, le 17 avril à Old Trafford.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au bout du temps additionnel, l'international espoir a repris victorieusement un tir de Georges Mikautadze repoussé par André Onana (90+5).

Pas un score logique

Le 5 avril, le jeune milieu offensif lyonnais avait déjà été décisif en championnat en marquant le but de la victoire face à Lille à la 70e minute (2-1).

"Ce n'est pas un score de parité logique. Nous avons été meilleurs et dès le début du match nous avons senti de la peur chez nos adversaires. Nous avons bien respecté les consignes du coach. Nous méritions beaucoup mieux", a déclaré Cherki dès la fin du match en zone mixte.

"Balle au centre et nous irons là bas pour attaquer, pas pour défendre, et revenir avec la victoire, rien d'autre. Je suis content d'être revenu à la marque et déçu de ne pas avoir gagné", a ajouté l'attaquant.

"Je n'ai pas livré le match que j'aurais aimé. Je dois faire don de mon match pour l'équipe, être patient et au final ça paie. Avec Georges (Mikautadze), nous sommes des joueurs qui aimons les petits espaces, on est proches, on fait mal à n'importe quelle défense", analyse Rayan Cherki.

"Nous avons su faire le dos rond pour l'équipe mais maintenant nous n'attendons qu'une chose, c'est d'aller là-bas pour gagner. Nous avons plus de folie qu'eux. Quand ils viennent avec deux milieux défensifs, cela veut dire qu'ils ont peur de nous", a-t-il encore assuré.

À 21 ans, Cherki livre sa meilleure saison depuis ses débuts professionnels à seulement 16 ans.

Il totalise déjà dix-huit passes décisives et a inscrit contre les Red Devils son dixième but personnel, toutes compétitions confondues dont trois en Ligue Europa où il est le meilleur passeur avec un total de huit.

Arrivé en 2010 à l'académie de l'Olympique lyonnais à l'âge de 7 ans en provenance de l'AS Saint-Priest, l'un des meilleurs clubs formateurs du Rhône il affirme aujourd'hui vouloir remporter un trophée avec l'OL. Eliminé de la coupe de France et alors que le PSG est déjà sacré champion de France, il ne lui reste que la Ligue Europa pour lui permettre d'atteindre cette ambition.

Fort potentiel de transfert

La saison prochaine sera peut-être trop tard pour lui car il fait partie des éléments à fort potentiel de transfert et pourrait quitter le club rhodanien l'été prochain.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il livre cette saison des performances susceptibles d'intéresser des clubs de bon niveau européen même "si jouer à l'Olympique lyonnais (lui) a permis de réaliser l'un de (ses) plus grands rêves", comme il l'a confié ces derniers jours au site internet de l'OL.

Rayan Cherki reste pourtant un joueur très apprécié du public même si parfois sur ses premières années en professionnel, il a pu agacer plus d'un spectateur par ses excès d'individualisme.

Il est plus altruiste aujourd'hui au point d'être impliqué sur de nombreux buts par ses passes décisives.

"Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop parler de statistiques. Je veux faire rêver les gens et mes coéquipiers. Je sais que pour marquer des buts, d'autres joueurs le font mieux que moi, même si j'ai de bonnes qualités devant la cage. Cependant, je préfère délivrer une bonne passe, une passe que personne n'a vue, pour servir mon coéquipier et qu'il en profite pleinement", a-t-il encore dit sur OL.fr.

Mais cette fois, c'est par un but qu'il a maintenu l'Olympique lyonnais en vie avant le quart de finale retour à Manchester.

AFP/VNA/CVN