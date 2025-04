WTA : Pegula remporte le tournoi de Charleston face à Kenin

L'Américaine et 4 e mondiale Jessica Pegula a remporté dimanche 6 avril le tournoi WTA 500 de Charleston (États-Unis) en battant non sans trembler sa compatriote Sofia Kenin (44 e ) 6-3, 7-5.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Sur la terre battue verte de Caroline du Sud, Pegula, tête de série numéro un, a maîtrisé la première manche avant de balbutier son tennis dans la deuxième, perdant trois fois de suite sa mise en jeu pour se retrouver menée 5-1. Kenin, 26 ans, gagnante de l'Open d'Australie en 2020, année où elle s'est hissée à la 4e place mondiale, a commis à son tour de nombreuses fautes, permettant à Pegula d'enchaîner six jeux et de s'imposer sur une ultime double faute de son adversaire

Elle empoche, à 31 ans, le huitième titre de sa carrière et son deuxième de l'année après sa victoire à Austin fin mars et devrait grimper à la troisième place dans le prochain classement mondial de la WTA. Charleston était la troisième finale de Pegula en quatre tournois après celles disputées au Masters 1000 de Miami et au WTA 250 d'Austin.

APS/VNA/CVN