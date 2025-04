C1 : face à une avalanche de blessés, le Bayern au défi de l'Inter

L'interminable liste de joueurs munichois blessés et indisponibles pour affronter l'Inter Milan, quasiment au complet, mardi 8 avril (21h00) rebat les cartes du quart de finale de la Ligue des champions et complique le rêve du Bayern d'une finale à domicile fin mai.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Depuis qu'il est arrivé, l'entraîneur a parlé d'avoir besoin de l'équipe et d'utiliser tout le monde", a glissé vendredi soir Harry Kane, deuxième meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, reprenant le mantra répété à l'envi par le Bayern depuis plusieurs mois et qui va passer l'épreuve du feu en cette fin de saison.

Sur les onze joueurs titularisés le 5 mars lors du huitième de finale aller de la C1 contre le Bayer Leverkusen, match sous pression le plus abouti des Munichois (3-0), cinq ne sont pas disponibles.

La série noire a débuté il y a un mois, avec Manuel Neuer, victime d'une déchirure musculaire au mollet droit en allant célébrer le but du 2-0 de Jamal Musiala. De plus, Kingsley Coman a reçu un coup et n'a plus joué depuis.

Trois semaines et demie plus tard, les défenseurs Alphonso Davies et Dayot Upamecano sont rentrés blessés de la trêve internationale (rupture des ligaments croisés sur genou droit pour le premier et corps libres dans l'articulation du genou gauche pour le second).

Photo : AFP/VNA/CVN

Enfin, vendredi, Jamal Musiala s'est blessé à l'arrière de la cuisse gauche et sera absent de longues semaines (entre six et huit) pour soigner une déchirure musculaire.

Pour pallier l'absence de l'expérimenté Neuer, le Bayern a lancé dans le grand bain sa très jeune recrue de 21 ans, Jonas Urbig, arrivé à l'hiver, alors qu'en défense centrale, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany s'appuie sur l'Anglais Eric Dier aux côtés de Kim Min-jae.

Sur le côté gauche de sa défense, Hiroki Ito était le remplaçant de Davies, mais le Japonais s'est fracturé un métatarse il y a dix jours et Kompany a alors essayé Raphaël Guerreiro puis Josip Stanisic.

Lautaro Martinez de retour avec l'Inter

Dans l'animation offensive, Leroy Sané retrouve des couleurs (trois buts et un contre-son-camp provoqué lors des trois derniers matches de Bundesliga), tandis que pour remplacer Musiala, Thomas Müller (35 ans) pourrait être le sauveur d'une maison munichoise qu'il quittera à la fin de la saison après 25 ans de présence (du centre de formation à l'équipe professionnelle), lui qui aurait aimé prolonger encore un an.

Photo : AFP/VNA/CVN

A la différence du Bayern, sextuple champion d'Europe et qui rêve d'une nouvelle "Finale dahoam" le 31 mai dans son Allianz Arena, l'Inter peut compter sur quasiment tous ses cadres pour viser le triplé comme en 2010, année de son dernier sacre en C1 face au Bayern en finale.

Le capitaine et buteur argentin Lautaro Martinez, blessé à un ischio-jambier lors de la trêve internationale, a fait son retour samedi lors du match nul à Parme (2-2). Pour son premier match depuis le 16 mars, le champion du monde 2022 n'a pas marqué et n'a pas apprécié d'être remplacé après 65 minutes de jeu.

Son alter ego à la pointe de l'attaque intériste, Marcus Thuram, perturbé depuis des semaines par une cheville douloureuse, a retrouvé le chemin des filets après deux mois et demi de disette en inscrivant son 14e but de la saison en championnat, nouveau record personnel.

L'entraîneur de l'Inter Simone Inzaghi est en revanche privé dans le secteur offensif de la doublure de Thuram, Mehdi Taremi, blessé à un mollet depuis un mois et dans l'entre-jeu, depuis samedi, de Piotr Zielinski, tandis qu'il n'y a toujours pas de date pour le retour de Denzel Dumfries (biceps fémoral).

"Le Bayern, au-delà des nombreux blessés, est une équipe très forte, calibrée pour tout gagner. Il faudra aborder ce match avec beaucoup d'attention et d'esprit de sacrifice", a prévenu l'international italien Matteo Darmian, buteur contre Parme samedi.

AFP/VNA/CVN