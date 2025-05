NBA : les Knicks entretiennent l'espoir dans le Madison Square Garden

Face à des Pacers méconnaissables, les New York Knicks ont entretenu l'espoir avec un succès 111-94 dans le Madison Square Garden jeudi 29 mai, leur permettant de n'être plus menés que 3-2 en finale de conférence Est NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après la perte du match 4 mardi en Indiana, les Knicks étaient menés 3-1 et n'avaient plus le droit à l'erreur pour espérer disputer leur première finale NBA depuis 1999.

Les New-Yorkais devront s'imposer à Indianapolis samedi 31 mai s'ils veulent revenir dans le Madison Square Garden pour un éventuel 7e match électrique lundi.

Se qualifier en finale serait un exploit, alors que seules 13 équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-1 dans l'histoire de la NBA, la dernière remontée de la sorte ayant été réussie en 2020.

Les Knicks ont redonné jeudi 29 mai un peu d'espoir à leurs supporters après avoir déjà perdu cinq rencontres à domicile depuis le début des play-offs, dont les deux premières de cette série.

Dans l'écrin magique et plein à craquer du Madison Square Garden, les fans des Knicks ont savouré la hargne défensive de leurs joueurs, qui se sont battus pour préserver l'espoir d'un dernier match dans leur antre. Et des clameurs "Knicks in seven" ("les Knicks en sept") ont envahi les gradins.

Au premier rang, les stars Spike Lee et Timothee Chalamet n'ont jamais cessé d'haranguer, debout, l'équipe menée par Jalen Brunson, exceptionnel avec 32 points, 5 points et 5 passes.

Le meneur a attaqué la partie à fond, avec 14 points dès le premier quart-temps.

"J'ai simplement l'impression que nous avons mieux joué, on a joué au niveau de nos standards, du Knicks basketball", a commenté Brunson sur TNT.

Le meneur a été bien secondé par l'intérieur Karl-Anthony Towns, qui a compilé 24 points et 13 rebonds.

New York a mis immédiatement la main sur la partie, sans jamais laisser Indiana repasser devant.

Les Pacers, après avoir imposé leur force et leur rythme depuis le début de la série, ont été méconnaissables, à l'image de leur meneur Tyrese Haliburton (8 points, 6 passes).

Seul le remplaçant Bennedict Mathurin (23 points) a gardé dans le coup des visiteurs qui n'ont jamais pu prétendre à une remontée aussi folle que celle réussie lors du premier match sur ce même parquet, dans un MSG qui ne demande qu'à s'enflammer.

Après une longue période de vaches maigres, les Knicks font de nouveau rêver New York, sevrée de titre NBA depuis plus d'un demi-siècle (1973), et attirent toujours les vedettes, comme Walt "Clyde" Frazier, deux fois champion NBA, la légende des années 1990 Patrick Ewing ou encore le chanteur Shaboozey.

