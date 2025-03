Ligue 1 : Paulo Fonseca, une fin de saison et un avenir incertains

>> Ligue 1 : Marseille balayé à Auxerre

>> Ligue 1 : Paris vainqueur logique mais Lyon y a cru jusqu'au bout

>> Ligue 1 : retour au jeu réussi pour l'OM, Fonseca perd ses nerfs

Le technicien de 51 ans, qui sera également sanctionné en interne selon le directeur général de Lyon, Laurent Prud'homme, pourrait payer très cher son coup de sang. Les barèmes indicatifs de la Fédération française de football prévoient une suspension qui peut aller jusqu'à sept mois. Ce qui le mettrait en grande difficulté dans la gestion de l'équipe sur une très longue période.

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis ce geste fou, Fonseca n'en finit pas de faire amende honorable.

"Je voulais m'excuser pour ce geste. Je ne devais pas faire comme ça. C'est la vérité", a-t-il réagi dès dimanche 2 mars au micro du diffuseur DAZN mais aussi en conférence de presse où il a refusé d'en dire plus.

Celui qui vient tout juste de remplacer Pierre Sage, le 31 janvier, a également envoyé une lettre à Antony Gautier et Amaury Delerue, responsables des arbitres, dont l'AFP a pris connaissance, dans laquelle il s'"excuse de nouveau auprès de M. Millot et son équipe" et "regrette profondément l'image négative donnée".

"Malgré l'agressivité avec laquelle j'ai parlé à l'arbitre, il n'y a jamais eu d'autre intention que d'exprimer à tort et de manière passionnée mon mécontentement", a-t-il ajouté.

Dans ce courrier, Fonseca propose "de rencontrer les arbitres rhodaniens pour échanger avec eux, leur montrer qu'(il) apprécie leur travail et répondre à leurs questions".

Il a aussi demandé au club d'intervenir auprès de jeunes footballeurs et un contact a été pris avec la Ville de Lyon, dès lundi 3 mars, en ce sens.

Quel avenir à l'OL ?

Ces engagements suffiront-ils à amadouer la commission de discipline de la LFP ?

L'Olympique lyonnais étudiait lundi 3 mars la composition de la délégation qui devra défendre, difficilement, le cas de son technicien.

Il devrait être représenté au moins par l'avocat du club et le directeur technique, Matthieu Louis-Jean, qui pilote le dossier de cette affaire et qui échange depuis dimanche avec Fonseca.

L'ex-entraîneur de Lille (2022-2024) et de l'AC Milan (juin-décembre 2024) ne pourra être, quant à lui, physiquement présent: après l'entraînement de mercredi matin 5 mars, l'équipe doit prendre l'avion pour se rendre à Bucarest en Roumanie pour affronter jeudi 6 mars (18h45) le FCSB en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa.

En cas de longue suspension, se posera forcément la question de son avenir à l'OL.

"Sur un match ou deux, on trouve toujours des solutions mais je suis plus réservé sur une longue durée. Si la sanction est supérieure à deux mois, il faudra voir comment le club va se positionner", a confié Jacques Santini (72 ans), ex-entraîneur de l'OL (2000-2002), champion de France 2002 et ancien sélectionneur des Bleus (2002-2004).

"C'est plus l'image de la faute qui peut avoir des conséquences sur le management des joueurs", a-t-il ajouté.

Une chose est sûre, Fonseca sera automatiquement suspendu et devra s'installer en tribunes dimanche 9 mars pour le déplacement à Nice (3e), une rencontre de Ligue 1 cruciale dans la lutte pour la qualification en Ligue des champions.

AFP/VNA/CVN