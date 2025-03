NBA : Milwaukee fait tomber Dallas, Golden State stoppé par Philadelphie

Milwaukee a fait chuter le finaliste sortant Dallas 132-117 et Philadelphie a mis fin à une série de neuf matches sans victoire en battant Golden State 126-119 samedi soir 1 er mars en saison régulière de NBA.

Les 29 points de la star des Bucks Giannis Antetokounmpo et les 28 de Damian Lillard ont permis à Milwaukee de s'imposer à Dallas, finaliste l'an passé. Antetokounmpo et les 28 de Damian Lillard ont permis à Milwaukee de s'imposer à Dallas, finaliste l'an passé. Les Mavericks avaient pourtant bien débuté grâce à Kyrie Irving, auteur de 31 pts lors de ce match, mais les Bucks ont bien terminé la première mi-temps par un cinglant 15-4 pour rentrer aux vestiaires avec un avantage conséquent 71-63. Ils ont ensuite enfoncé le clou au retour dans le sillage des deux vedettes avant de finalement s'imposer de 15 longueurs (132-117).

Warriors et Sixers : fin de séries

Malgré 29 points de Stephen Curry, dont un dunk - son premier depuis six ans - Golden State a vu sa série s'arrêter après cinq succès consécutifs. La faute notamment à Quentin Grimes auteur de 44 points pour Philadephie. Grâce à l'adresse de l'arrière, les Sixers stoppent eux l'hémorragie après neuf défaites de suite (126-119). Kelly Oubre Jr (20 pts) et Guerschon Yabusele (18 pts) ont également été décisifs pour Philadelphie. Malgré l'annonce vendredi de la fin de saison du pivot Joël Embiid, blessé à un genou, Grimes s'est montré optimiste sur les espoirs de qualification des Sixers pour le play-in, 11e de la conférence Est. "Nous avons encore beaucoup de matches et une chance de participer au play-in", a-t-il déclaré.

De'Aaron Fox sur le filGrâce à un ultime panier de De'Aaron Fox, San Antonio a battu Memphis (130-128). Les Spurs, orphelins pour la fin de saison de Victor Wembanyama, diagnostiqué d'une thrombose à l'épaule droite, n'avaient plus gagné depuis 4 matches. Les Grizzlies ont laissé filer une partie lors de laquelle Jaren Jackson Jr. a pourtant marqué 42 points. Après ce troisième revers en quatre matches, ils rétrogradent de la 2e à la 4e place de la conférence Ouest.

Détroit repart de l'avant

Battu par Denver la veille après une série de huit victoires, les Pistons de Détroit ont renoué avec le succès face aux Brooklyn Nets (115-94). Avec 18 points chacun, Tobias Harris, Jalen Duren et Malik Beasley ont été les artisans du succès de la franchise du Michigan. Pour son retour à Détroit, le Français Killian Hayes a été plus discret que lors des deux précédents matches (4 pts à 1/6 au tir en 26 minutes de jeu).

4/4 pour les Wizards

Dernier de la conférence Est, Washington est allé gagner 113 à 100 à Charlotte. Bilal Coulibaly s'est mis en évidence avec 17 points, 7 rebonds et trois passes décisives, finissant meilleur marqueur des Wizards avec Khris Middleton, 17 pts également. Les Hornets s'inclinent eux pour la quatrième fois cette saison face à Washington en autant de confrontations.

Sacramento perd Sabonis mais gagne

Coup dur pour les Kings, Domantas Sabonis s'est blessé aux ischio-jambiers dès le début de la rencontre. Ce qui n'a toutefois pas empêché Sacramento de s'imposer 113-103 face aux Houston Rockets, 5e à l'Ouest.

AFP/VNA/CVN