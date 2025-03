Espagne : le FC Barcelone corrige la Real Sociedad et distance le Real Madrid

En supériorité numérique dès la 17 e minute de jeu, le FC Barcelone, mis sous pression la veille par l'Atlético Madrid, a corrigé la Real Sociedad dimanche 2 mars (4-0) et conservé la première place de la Liga, avec trois points d'avance sur son grand rival le Real Madrid.

Photo : AFP/VNA/CVN

Toujours invaincu en 2025, le Barça (1er, 57 points) signe une sixième victoire consécutive en championnat, et frappe un grand coup dans la course au titre, totalement relancée en l'espace de quelques semaines au gré des contre-performances du Real Madrid, désormais troisième avec 54 unités, après son revers face au Betis Séville samedi 1er mars (2-1).

Vainqueur samedi dans le choc contre l'Athletic Bilbao (1-0), l'Atlético d'Antoine Griezmann (2e, 56 points) ne sera donc resté leader que pendant quelques heures.

À trois jours de leur déplacement à Lisbonne en huitième de finale aller de Ligue des champions, les hommes d'Hansi Flick ont connu une après-midi tranquille au stade olympique de Montjuic, bien aidés par l'expulsion logique du défenseur basque Aritz Elustondo (17e) pour une obstruction sur Dani Olmo qui partait seul au but.

Les Catalans ont logiquement pris les devants en première mi-temps, grâce aux deux premiers buts en professionnel des jeunes joueurs issus de la Masia, le prestigieux centre de formation blaugrana, le latéral gauche Gerard Martin, au terme d'une action collective initiée par le prodige Lamine Yamal (25e, 1-0), et le milieu Marc Casado, qui a dévié involontairement la demi-volée de Dani Olmo au fond des filets (29e, 2-0).

Le défenseur Uruguayen Ronald Araujo a creusé l'écart en début de seconde période de la tête sur corner (56e, 3-0), avant que l'inévitable Robert Lewandowski ne scelle la démonstration catalane en inscrivant son 34e but de la saison toutes compétitions confondues, dépassant son meilleur total sous le maillot du Barça (61e, 4-0).

Rapidement réduits à dix et largement diminués en l'absence de plusieurs titulaires (Oyarzabal, Kubo, Brais Mendez, Aguerd, Sucic...), les Basques n'ont jamais pu revenir dans la rencontre et restent neuvièmes, à quatre longueurs du Betis Séville (6e, 38 points), dans la course à l'Europe.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ils affronteront jeudi prochain 6 mars Manchester United à Anoeta dans l'une des affiches des huitièmes de finale de Ligue Europa.

"Golazo" précieux à Leganés

Plus tôt dimanche 3 mars, Diego Garcia, l'attaquant espagnol de Leganés (16e, 27 points), a signé l'un des gestes du week-end en offrant une victoire cruciale au club de la banlieue madrilène dans la course au maintien contre son voisin Getafe (14e, 30 points), d'un ciseau acrobatique à la 92e minute (1-0).

Dans les autres rencontres de cette 26e journée, Majorque (8e, 36 points) et Alavés (19e, 23 points) se sont quittés dos à dos (1-1), tout comme Osasuna (11e, 33 points) et Valence (18e, 24 points), qui a égalisé à 3-3 à la 87e minute.

Villarreal (5e, 44 points) recevra lundi 3 mars (21h) l'Espanyol Barcelone (15e, 27 points) avec l'objectif de se rapprocher de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, en profitant du revers de l'Athletic Bilbao (4e, 48 points) contre l'Atlético Madrid samedi 1er mars.

AFP/VNA/CVN