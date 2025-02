Ligue 1 : Paris vainqueur logique mais Lyon y a cru jusqu'au bout

Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à un doublé d'Achraf Hakimi et un but d'Ousmane Dembélé, les Parisiens ont résisté au retour des Lyonnais, buteurs à deux reprises dans les 10 dernières minutes du match.

Solides leaders et toujours invaincus en championnat, les Parisiens, qui ont aussi balayé Brest en Ligue des Champions (7-0) mercredi, comptent treize points d'avance sur Marseille (2e), battu samedi à Auxerre (3-0) et seize sur Nice (3e).

De son côté, l'Olympique lyonnais se heurte une nouvelle fois à son plafond de verre : le Top 5 de la Ligue 1.

Sixième, l'OL accuse sept longueurs de retard sur les Niçois, les seuls qu'ils ont pu battre parmi les cinq premiers et alors que les Azuréens n'en faisaient pas partie à l'époque (4-1, en décembre), et cinq sur les Lillois, 4es et barragiste pour la Ligue des Champions, la C1 étant l'objectif avoué des Rhodaniens.

Cet horizon apparaît encore lointain pour les hommes de Paulo Fonseca.

Chapeau de cow-boy et western

La semaine avant le match a été animée par les révélations concernant les invectives entre les présidents lyonnais John Textor et parisien Nasser Al-Khelaïfi, à l'occasion d'une réunion à la Ligue de football professionnel sur les droits TV en juillet. Le premier avait alors estimé que le second était un "tyran" avant que le Qatari ne rétorque à l'Américain qu'il était un "cow-boy venu de nulle part".

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est d'ailleurs avec un chapeau de cow-boy que Textor s'est présenté sur la pelouse pendant l'échauffement des deux équipes et a salué l'une des tribunes avant qu'une bande-annonce ne soit diffusée sur les écrans géants du stade avec pour thème... le western.

"Le chapeau, c'était pour m'amuser, je ne suis pas vraiment un cow-boy, je ne sais même pas monter à cheval. C'était un message drôle pour Nasser, c'est tout", a réagi John Textor après la rencontre.

De son côté, Al-Khelaïfi était absent du Groupama stadium. Selon son entourage, retenu à Doha pour le tournoi de tennis ATP, il n'avait jamais eu l'intention de venir.

Sportivement et sur une nouvelle pelouse installée cette semaine, la première période a été assez terne entre une formation parisienne ultra dominatrice avec 75% de possession du ballon (et même jusqu'à 86%) sans en faire grand-chose face à une équipe lyonnaise bien groupée, ne laissant que très peu d'espaces et réduite à opérer sur quelques contres.

Doublé d'Hakimi

Mais la rencontre s'est emballée après la mi-temps. Achraf Hakimi a logiquement ouvert la marque en reprenant, seul, un centre délivré par l'ancien lyonnais Bradley Barcola, hué comme l'an dernier, sur chaque prise de balle (1-0, 53).

Photo : AFP/VNA/CVN

En fin de partie, après que Rayan Cherki a redonné l'espoir à tout un stade en concluant victorieusement un débordement de Georges Mikautadzé (2-1, 83e), Hakimi a réalisé un doublé en convertissant une magnifique action collective initiée par Nuno Mendez et relayée par Ramos puis Lee Kang-in (3-1, 85e).

Entre-temps, Ousmane Dembele, Parisien le plus dangereux en première période avait porté le score à 2-0 sur une action individuelle (59e), inscrivant ainsi son 17e but de la saison en championnat. Il a marqué à l'occasion de chacune de ses sept dernières titularisations en Ligue 1.

L'international aurait même pu trouver l'ouverture en première période sans le sauvetage sur sa ligne de Clinton Mata (13e). Dembélé a aussi manqué de peu de reprendre une passe de Khvicha Kvaratskhelia après un bon travail de Bradley Barcola (26e).

De son côté, Gianluigi Donnarumma a détourné un tir de Saël Kumbedi, dans un angle fermé (29e), puis en seconde période, s'est interposé sur un bon tir de Tanner Tessmann (66e) avant une double parade sur deux tentatives successives de Mikautadze et Ainsley-Maitland-Niles (89e).

Mais dans le temps additionnel, alors que l'affaire semblait scellée, Corentin Tolisso, de la tête, à la réception d'un centre de Maitland-Niles a de nouveau réduit la marque (3-2, 90+2e), maintenant jusqu'au bout la pression sur le PSG.

AFP/VNA/CVN