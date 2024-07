La Terre connaît le mois de juin le plus chaud de son histoire

La température à la surface du globe en juin a été supérieure de 1,22 degré Celsius à la moyenne de 15,5 degrés Celsius enregistrée au cours du XX e siècle, ce qui en fait le mois de juin le plus chaud jamais enregistré et le 13 e mois consécutif de températures record, selon un rapport publié vendredi 12 juillet par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Photo : Reuters/VNA/CVN

Il y a près de 60% de chances que 2024 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée et 100% de chances qu'elle se classe parmi les cinq premières, a indiqué le Centre national d'information sur l'environnement, une division de la NOAA.

Le rapport indique que les températures de juin ont été supérieures à la moyenne sur la majeure partie de la surface terrestre mondiale, à l'exception de l'ouest du Canada, de la majeure partie du Groenland, du Sud de l'Amérique du Sud, du Nord-Ouest de la Russie, de l'Est de l'Asie, de l'Est de l'Australie et d'une partie de l'Est de l'Antarctique.

L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud ont chacune connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, tandis que l'Europe a connu son deuxième mois le plus chaud.

Les températures de surface de la mer ont été supérieures à la moyenne dans la plupart des régions, tandis que celles de certaines parties du Pacifique tropical oriental et du Pacifique sud-est ont été inférieures à la moyenne. Selon la NOAA, les océans mondiaux ont connu une chaleur record depuis avril 2023.

En outre, le rapport souligne que pour la période janvier-juin, la température à la surface du globe a été supérieure de 1,29 degré Celsius à la moyenne du XXe siècle, ce qui en fait la période la plus chaude jamais enregistrée. L'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique ont chacune connu leur période la plus chaude, tandis que l'Amérique du Nord a connu sa deuxième période la plus chaude.

L'étendue de la couverture neigeuse de l'hémisphère nord en juin a été la 12e plus faible jamais enregistrée. En général, la couverture neigeuse a été inférieure à la moyenne dans la plupart des régions, à l'exception de certaines parties de la Sibérie occidentale et de petites parties de la Chine, du Pakistan et de l'extrême Ouest du Canada, qui ont été supérieures à la moyenne, selon le rapport.

L'étendue mondiale de la glace de mer a été la deuxième plus faible jamais enregistrée en 46 ans, avec 22,6 millions de kilomètres carrés, soit 2,1 millions de kilomètres carrés de moins que la moyenne pour la période 1991-2020, ajoute le rapport.

Xinhua/VNA/CVN