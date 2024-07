La Chine s'attaque aux contenus en ligne "dangereux" pour les enfants

L'Administration du cyberespace chinoise a déclaré, dans un communiqué, le début d'un programme de deux mois baptisé "Clair et lumineux", censé "renforcer efficacement la protection des mineurs sur Internet et créer un environnement numérique plus sain et plus sûr".

Il s'agira notamment de "rectifier des problèmes majeurs" liés aux plateformes de partage de courtes vidéos et de directs, aux réseaux sociaux, aux sites de vente en ligne, aux catalogues d'applications, aux appareils connectés pour enfants et au contrôle en ligne pour les mineurs, a précisé le régulateur.

Parmi les objets ciblés : des produits d'e-commerce sexuellement évocateurs ou considérés comme du "soft porn", ainsi que des informations qui conduiraient des enfants à entretenir des "amitiés dangereuses" ou "transmettent des valeurs dangereuses (...) (via) un jargon en ligne et des mots à la mode fabriqués avec malveillance".

La campagne s'attaquera également à la diffusion de vidéos jugées comme faisant l'apologie du harcèlement à l'école ainsi qu'aux contenus "violents ou sanglants" dans des dessins animés ou chansons pour enfants, ou encore à l'utilisation d'"enfants stars de l'Internet" pour générer de l'argent.

"Nous devons être très attentifs aux nouvelles manifestations de problèmes propres aux mineurs (...) et promouvoir ensemble un écosystème en ligne positif", a appelé le régulateur.

Cette dernière campagne intervient au début des vacances scolaires d'été et fait suite à d'autres plans similaires lancés ces dernières années.

Plusieurs influenceurs célèbres ont été bloqués dans le cadre d'un programme "Clair et lumineux" distinct démarré en avril à l'encontre de personnes ayant des comportements "ostentatoires" et qui "font montrer de modes de vie extravagants remplis d'argent".

Le gouvernement a aussi largement réduit le temps de jeu en ligne accordé aux moins de 18 ans et s'est déjà attaqué à des plateformes de commerce en ligne vendant des produits qu'il considère comme indésirables, dont des programmes permettant de contourner ses limitations de l'Internet.

