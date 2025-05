Wall Street mitigée après des indicateurs économiques américains

La Bourse de New York a terminé sans direction claire jeudi 15 mai, après une ouverture en baisse, les investisseurs digérant une salve de données économiques américaines qui ont provoqué la détente des taux obligataires.

Le Dow Jones a gagné 0,65% et l'indice élargi S&P 500 0,41%, tandis que l'indice Nasdaq a perdu 0,18%.

"La hausse que nous avons observée au cours de la journée est symptomatique du type de mouvement que nous avons observé sur le marché assez récemment, les investisseurs américains attendant que n'importe quelle vente matinale s'essouffle pour pousser le marché à la hausse", estime Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

En revanche, souligne l'analyste, "il est assez inhabituel de voir le S&P 500 en hausse un jour où la plupart des +Sept Magnifiques+ (surnom donné aux grandes valeurs américaines du secteur technologique, ndlr) sont en baisse".

Tesla a perdu 1,40%, Alphabet 0,85%, Amazon 2,42%, Meta 2,35%, Apple -0,41% et Nvidia 0,38%. Seul Microsoft a terminé dans le vert, avançant de 0,23%. "Nous assistons également à un net recul des rendements (et) c'est certainement encourageant" pour la place américaine dans son ensemble, relève M. Sosnick.

Vers 20h15 GMT, le taux d'intérêt des emprunts d'État américains à dix ans évoluait autour de 4,44%, contre 4,54% à la clôture jeudi 15 mai. Cette franche détente est intervenue après la publication de plusieurs indicateurs économiques clés, notamment l'indice des prix à la production.

Sur un mois, l'indice PPI a reculé de 0,5%, après une stabilisation au mois de mars, une baisse surprise alors que le consensus publié par Briefing.com anticipait une hausse de 0,3% sur la période.

Sans les variations de prix de l'alimentation, de l'énergie et du commerce, considérés comme plus volatils, la baisse des prix est de 0,1% sur un mois, ce qui représente le premier recul enregistré depuis avril 2020, alors en pleine crise du COVID-19.

Les ventes au détail ont, elles, connu une légère hausse en avril aux États-Unis (+0,1%), mais moins qu'attendu tandis que la production industrielle est restée inchangée durant le même mois, décevant les attentes des marchés.

Côté marché de l'emploi, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties stables par rapport à la période précédente et conformes aux attentes des analystes.

Ailleurs à la cote, la première plateforme d'échanges de cryptomonnaies des États-Unis Coinbase (-7,20%) a chuté après avoir annoncé qu'un récent piratage allait lui coûter jusqu'à 400 millions de dollars pour rembourser ses clients qui ont perdu des fonds.

La chaîne de boutiques d'équipement sportif Dick's Sporting Goods a plongé de plus de 14% alors qu'elle s'apprête à racheter son concurrent Foot Locker pour plus de 2 milliards de dollars. L'action de ce dernier s'est envolée de plus de 85% à cette annonce.

L'assureur américain UnitedHealth a plongé (-10,93%), alors qu'il est, selon le quotidien économique Wall Street Journal, visé par une enquête pour fraude potentielle par les autorités américaines.

Selon le média américain, l'enquête diligentée par le ministère de la Justice porte sur une fraude dans le cadre du programme Medicare Advantage, un partenariat entre l'assurance maladie et les assureurs privés pour les patients souffrant de maladies chroniques.

Le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba a reculé de 7,57% après avoir annoncé jeudi 15 mai une hausse modérée de son chiffre d'affaires annuel, nouveau signe positif pour le secteur technologique chinois malgré des défis grandissants. Les investisseurs sanctionnent néanmoins des résultats en deçà des attentes.

