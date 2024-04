Les localités thaïlandaises devraient faire face à une chaleur extrême

Les maux de tête, la constipation et les crampes musculaires sont les trois principales maladies dont souffrent les Thaïlandais en été, selon le ministère thaïlandais de la Santé.

Le Dr. Achara Nithiaphinyasakul, directeur général du département, a déclaré que 21,9% des 682 personnes interrogées dans le cadre de l'enquête départementale sur la santé et le bien-être au cours de l'été souffraient fréquemment de maux de tête, suivis de constipation (13,6 %) et de crampes dans les jambes et le ventre (12,7%).

L'enquête, réalisée entre le 1er mars et le 4 avril, a également montré que 52,8% des personnes interrogées étaient modérément préoccupées par les effets causés par la chaleur, et 19,8% se montraient très préoccupées.

Concernant le plan de protection de la santé, Achara a indiqué que 93,9% des personnes interrogées ont déclaré avoir essayé de manger des aliments fraîchement cuits pour éviter la diarrhée. Ils sont également restés sur leurs gardes en se lavant constamment les mains (93,8%) et en buvant de l'eau (87,8%), selon l'enquête.

Selon le Département météorologique, 15 provinces et villes, dont Bangkok, seront affectées par un niveau rouge, ou indice de chaleur très dangereux, jusqu'au 27 avril.

Comme l'indice de chaleur élevée affecte directement les conditions de santé, Achara Nithiaphinyasakul a mis en garde la population contre le risque de poussées de coup de chaleur.

