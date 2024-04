Des inondations historiques attendues dans le Sud de la Chine

>> La Chine renouvelle une alerte organe au brouillard épais

>> La Chine renouvelle une alerte jaune aux tempêtes de neige

>> La Chine renouvelle son alerte la plus élevée au froid

>> La Chine renouvelle son alerte bleue aux tempêtes de sable

Photo : Archives AFP/VNA/CVN

Des pluies torrentielles ont frappé des pans entiers de la province de Guangdong (autour de Canton) depuis jeudi 18 avril, gonflant les cours d'eau dans le delta de la rivière des Perles, le cœur manufacturier de la Chine.

Des alertes météorologiques ont été lancées dans cette province et le bureau national de météorologie a mis en garde contre des tempêtes importantes dans les zones côtières dimanche soir 21 et lundi 22 avril.

Des images aériennes diffusées dimanche 21 avril par la chaîne publique CCTV ont montré des bâtiments inondés et une pagode émergeant des eaux troubles.

Citant le bureau d'hydrologie de la province, CCTV a déclaré que trois localités situées dans le bassin du fleuve Bei "connaîtraient des inondations comme on en voit environ une fois par siècle" en raison de "l'impact des fortes précipitations".

Le delta de la rivière des Perles constitue l'une des régions les plus densément peuplées de Chine, le Guangdong abritant à lui seul quelque 127 millions d'habitants.

Certaines parties des provinces voisines de Jiangxi et de Fujian devraient également connaître de violentes tempêtes de pluie dimanche soir.

La Chine n'est pas étrangère aux phénomènes météorologiques extrêmes, mais ces dernières années, le pays a été frappé par de graves inondations, de grandes sécheresses et des records de chaleur.

Le changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre émis par l'homme rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, et la Chine est le premier émetteur mondial de ces gaz.

AFP/VNA/CVN