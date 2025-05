Play-offs NBA

Les Knicks rugissent et entrevoient la finale de conférence, comme Minnesota

Une rencontre incandescente a offert un 3 e succès aux New York Knicks contre le champion Boston (3-1), rendant le futur match 5 décisif, comme pour les Golden State Warriors, de nouveau battus par Minnesota lundi et menés 3-1 lors des play-offs NBA.

Brunson immense, inquiétude pour Tatum

Les New York Knicks d'un immense Jalen Brunson (39 points) ont battu le champion Boston 121-113 dans un Madison Square Garden en fusion pour mener 3-1 au deuxième tour des play-offs.

Malgré un match monumental de Jayson Tatum (42 points à 16 sur 28 au tir), le champion en titre se retrouve au bord de l'élimination avant le match 5 dans le Massachusetts mercredi.

Pire encore, la sortie de Tatum en fin de match, sans pouvoir poser le pied droit par terre, laisse craindre une importante blessure pour l'ailier des Celtics. Tatum s'est fait mal seul au niveau du pied droit sur une reprise d'appuis, alors que OG Anunoby (20 points) partait au dunk en contre pour donner 9 points d'avance aux siens à 3 minutes de la sirène.

"Je n'en sais rien. J'ai parlé au staff médical, il passera une IRM demain (mardi)", a simplement commenté l'entraîneur des Celtics Joe Mazzulla à propos de son joueur, escorté vers les vestiaires sur une chaise roulante.

La soirée s'annonçait pourtant bonne pour Boston qui avait pris la main à plusieurs reprises, et compté même 14 points d'avance dans le 3e quart-temps. Mais les Knicks sont revenus à chaque fois, profitant des rebonds du remplaçant Mitchell Robinson (8 dont 5 offensifs) et surtout de la classe du meneur Jalen Brunson, exceptionnel avec 39 points à 14 sur 25 au tir (4 sur 8 de loin), 5 rebonds et 12 passes.

"J'ai juste trouvé une façon de mener à bien quelques actions pour que l'on continue d'avancer. J'étais dans le rythme, je ne forçais pas les choses. On n'a rien lâché, on s'est battus. C'est le plus important", a déclaré Brunson au micro d'ESPN.

Son entraîneur Tom Thibodeau a loué "son calme sous pression, sa confiance qui est toujours au sommet grâce à la façon dont il se prépare et dont il travaille".

"Rien n'est impossible pour lui. Il ne se repose pas seulement sur son physique, même s'il est plus puissant que les gens ne veulent bien le croire. Il respecte les fondamentaux, son jeu de jambe, pour se mettre dans ses positions favorites".

Face à Derrick White (23 points), redoutable notamment en début de rencontre, les Knicks ont aussi pu compter sur Karl-Anthony Towns (23 pts, 11 rbds) et Mikal Bridges (23 pts).

Les deux formations ont offert un combat intense salué par le Madison Square Garden ravi de voir ses Knicks déjouer les pronostics et se retrouver à un succès de la finale de conférence, qu'ils n'ont plus fréquentée depuis 25 ans.

Minnesota à un pas de la qualification

Les Minnesota Timberwolves ont fait un grand pas vers la qualification en finale de conférence Ouest avec un succès 117-110 sur le parquet des Golden State Warriors, avant le match 5 mercredi à domicile.

Si la partie était encore serrée à la pause (60-58 Warriors), juste après un panier très lointain à la sirène d'Anthony Edwards, "Ant-Man" et ses coéquipiers ont accéléré dans le 3e quart-temps, remporté 39 à 17.

"On a commencé le match comme si on avait déjà gagné la série. On avait une mentalité de perdants", a déploré Edwards. "Ça a réveillé mon côté compétiteur, j'ai essayé d'être plus agressif".

Edwards a fini par marquer 30 points et Julius Randle 31, le pivot français Rudy Gobert contribuant avec 8 points, 6 rebonds et un contre magnifique contre son détracteur Draymond Green.

Privés de leur star Stephen Curry depuis une blessure en début de match 1, les Warriors commencent à souffrir sans leur étoile. Jonathan Kuminga est le seul à avoir dépassé les 20 points (23), Jimmy Butler restant coincé à 14 unités.

Curry, victime d'une lésion au niveau des muscles ischio-jambiers côté gauche, reste incertain pour le match 5 mercredi, déjà celui de la dernière chance pour les Warriors.

