Masters 1000 de Rome : Fils sans trembler, Müller sans réponse

Son heure et quelques minutes passées sur le superbe court Pietrangeli ne l'a pas rassasié. Après sa victoire 6-2, 6-2 contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (35e), Fils est rapidement reparti s'entraîner.

"Je ne suis pas resté très, très longtemps sur le terrain (ce vendredi), a-t-il expliqué. Je trouve qu'au premier set, je n'ai pas assez bien servi, donc on a fait pas mal de services, et puis on a frappé aussi des balles."

Alors qu'il était apparu usé, mentalement et physiquement, après son élimination d'entrée à Madrid, Fils, plein d'énergie, a surclassé son adversaire.

À l'exception d'une frayeur en début de match sur son service, le Français de 20 ans n'a jamais été inquiété : "J'avais besoin un peu de couper, ça m'a fait vraiment du bien, là je me sens frais", a-t-il confirmé.

Au prochain tour, Fils, qui a atteint le stade des quarts de finale dans trois des quatre premiers Masters 1000 de l'année, affrontera un gros client, Stefanos Tsitsipas, finaliste au Foro Italico en 2022.

Humbert abandonne

Le Grec est peut-être retombé au 19e rang mondial mais il a été intraitable face à Alexandre Müller (39e) qui s'est incliné 6-2, 7-6 (7/3).

Müller qui a remporté le premier titre de sa carrière, à Hong Kong en décembre, en perdant la première manche à chacun de ses matches, a failli refaire le coup.

"J'ai fait le premier break dans le deuxième (set), mon niveau commençait à être de mieux en mieux, c'est dommage de ne pas l'amener dans un troisième", a-t-il regretté.

"C'est un très bon joueur, on sait qu'on ne va pas gagner 6-2, 6-2 contre ce type de joueurs, mais sur des tie-breaks, ce que je n'ai pas réussi à faire. C'est dommmage (...) Mon niveau est là, il faut continuer d'améliorer des petits trucs", a constaté Müller.

Le camp français est réduit à deux représentants, Fils donc, et Corentin Moutet (83e) qui a décroché son billet pour le troisième tour, sur abandon de son compatriote Ugo Humbert (22e), mené 6-3, 4-0, et perturbé depuis un mois par une blessure à la main droite (fracture du 5e métacarpe).

Retour samedi de Sinner

"En revers, je sens que j'ai du mal, a expliqué le No2 français. Du coup, il y a un peu tout qui se dégrade et je préfère ne pas forcer. Ça ne sert à rien maintenant de venir un tournoi si je ne suis pas à 100%".

Moutet, coqueluche d'une partie du public romain, sera opposé au prochain tour dimanche au Danois Holger Rune, 10e mondial et seul joueur à avoir battu Alcaraz sur terre battue cette saison.

Mais Rune a souffert pour se sortir du piège tendu par l'Argentin Francisco Comesana (63e) 3-6, 6-3, 6-4 après deux heures et 55 minutes de lutte.

Avant le retour samedi 10 mai du No1 mondial Jannik Sinner, suspendu trois mois pour dopage, il n'y a pas eu de mauvaises surprises pour les cadors.

Le No3 mondial Carlos Alcaraz, contraint de déclarer forfait sur blessure à Madrid, a rassuré ses supporters en balayant le Serbe Dusan Lajovic (131e et issu des qualifications) 6-3, 6-3.

Le tenant du titre et No2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, n'a laissé que trois petits jeux (6-2, 6-1) à l'Argentin Camilo Ugo Carabelli (60e).

Dans le tournoi féminin, la No1 mondiale Aryna Sabalenka a dominé la Russe Anastasia Potapova (34e) 6-2, 6-2, tandis que l'Américain Coco Gauff (3e) a été bousculée par la nouvelle sensation canadienne Victoria Mboko (156e) avant de s'imposer 3-6, 6-2, 6-1.

AFP/VNA/CVN