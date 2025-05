Trophées UNFP : le sacre de Dembélé qui peut rêver encore plus grand

Photo : AFP/VNA/CVN

En outre, le club parisien, déjà assuré de finir champion de France, qui disputera la finale de la Coupe de France le 24 mai face à Reims et, surtout, celle de la Ligue des champions, une semaine plus tard, le 31, face à l’Inter Milan à Munich, a vu Luis Enrique remporter le titre de meilleur entraîneur et Désiré Doué celui de meilleur espoir de Ligue 1.

Mais le tube de l’année se nomme bel et bien Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur par ses pairs, au cours d'une soirée de prix décernés par le syndicat des joueurs (UNFP) depuis 1994.

"Dembouz", machine à buts, qui l'aurait imaginé ? Le numéro 10 parisien s'illustrait surtout par ses dribbles incessants et... sa maladresse dans le dernier geste. Mais une mue a opéré à la suite de son replacement en faux numéro 9, expérimenté par séquences par Luis Enrique depuis décembre.

"Avec cette position un peu plus axiale, je suis plus au coeur du jeu, et je suis plus devant le but aussi, ça m'aide à marquer des buts et à être plus lucide dans la surface. Je suis heureux de cette position", a-t-il déclaré lors de la remise de son trophée, aux côtés du sélectionneur Didier Deschamps. "Lui me met encore à droite", a-t-il ajouté, dans une boutade.

Dembélé succède à Mbappé

Trois jours après un triplé réussi le 29 janvier à Stuttgart en Ligue des champions, Dembélé a refait le coup Ligue 1 à Brest: trois buts qui ont illustré son intelligence de placement et sa finesse technique, gonflées par une confiance en lui inédite.

Le Parisien ne s'est plus arrêté, émargeant à 33 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, avant la dernière journée de championnat et les deux finales qui l'attendent.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour l’ailier reconverti, la saison, déjà exceptionnelle, peut ainsi se terminer en apothéose si son club remporte sa première Ligue des champions et s’illustre lors du Mondial des clubs aux États-Unis cet été, car il se positionnerait logiquement comme un des candidats les plus sérieux à l’obtention du Ballon d’Or.

Une forme de pied de nez à Kylian Mbappé, son prédécesseur au titre de meilleur joueur de Ligue 1, parti au Real Madrid pour optimiser ses chances d'enfin gagner cette C1 et aussi décrocher la consécration individuelle suprême du football mondial. À défaut, le capitaine des Bleus a tout de même été désigné meilleur joueur français à l’étranger.

Luis Enrique, préféré à Eric Roy (Brest) qui lui avait ravi le titre l’an passé, a parfaitement comblé le départ de Mbappé, forgeant une équipe à sa main, fait d’un jeu de position et de possession, considérée en 2025 comme l'une des meilleures d'Europe.

Le technicien espagnol a soldé le compte du PSG version stars pour s’appuyer sur un collectif dopé par les fulgurances d’artistes émergents, comme Désiré Doué, 19 ans.

Néo-internationaux plébiscités

Arrivé l'été dernier de Rennes, Doué a d'abord patienté, le temps de prendre la mesure du jeu demandé, avant d'éblouir les supporters parisiens de gestes de classe mondiale réalisés parfois sous grosse pression. Devenu titulaire depuis quelques semaines seulement, il a déjà à son compteur 12 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, de quoi être convoqué pour la première fois en équipe de France A par Didier Deschamps en mars dernier.

Finalement, seul le titre de meilleur gardien attribué à Lucas Chevalier, autre néo-international, échappe au Paris SG qui place au passage neuf joueurs sur onze dans l’équipe-type de Ligue 1, un record, où figure le Lyonnais Rayan Cherki, mais pas le Marseillais Adrien Rabiot.

Le portier Lillois, brillant tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions, a résisté à la fin de saison monstrueuse de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien de Paris, déjà couronné en 2022 et 2024.

Photo : AFP/VNA/CVN

Marseille, assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine depuis ce week-end, ne récolte qu'un prix, celui du Trophée Just Fontaine du plus beau but de Ligue 1 pour un retourné de Amine Gouiri contre Brest lors de la 31e journée.

Chez les féminines, la logique a été respectée, puisque Clara Matéo, l’attaquante du Paris FC, sacrée meilleure joueuse de la LFP il y a deux semaines, meilleure buteuse de Première Ligue, a été désignée meilleure joueuse de la saison de D1.

En Ligue 2, Lorient, champion depuis ce week-end, s'est arrogé tous les prix, son attaquant Éli Junior Kroupi étant élu meilleur joueur de la saison, Yvon Mvogo, meilleur gardien et Olivier Pantaloni, meilleur entraîneur. Un Grand Chelem que même Paris n'a finalement pas pu réaliser.

AFP/VNA/CVN