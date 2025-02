Les Jeux asiatiques d’hiver 2025 s’achèvent en apothéose à Harbin

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce grand événement sur le thème "Rêve d’hiver, amour à travers l’Asie", a réuni en une semaine de compétitions plus de 1.200 athlètes de 34 pays et territoires à travers l’Asie, faisant de cette édition la plus grande en termes de nombres de délégations et d’athlètes participants.

La Chine est arrivée en tête du classement final avec 32 médailles d’or, 27 médailles d’argent et 26 médailles de bronze, suivie par la République de Corée avec 16 médailles d’or, 15 médailles d’argent et 14 médailles de bronze. Le Japon s’est classé à la troisième place avec 10 médailles d’or, 12 médailles d’argent et 15 médailles de bronze.

Le Cambodge, le Bhoutan et l’Arabie saoudite ont fait leurs débuts, tandis l’Afghanistan et Bahreïn ont effectué leur retour après avoir manqué l’édition 2017. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont pris part aux Jeux en tant que nations invitées. Le Vietnam s’est distingué par la présence historique de son unique représentant, Duong Truong Lâp, engagé en patinage de vitesse.

C’est vraiment une région unique et charmante de la Chine et du monde, non seulement pour la beauté de la ville et du paysage, mais aussi pour la chaleur et l’amabilité de la population locale, a déclaré en clôture le premier vice-président du Conseil olympique d’Asie (COA), Timothy Fok Tsun-ting.

Harbin accueille les Jeux asiatiques d’hiver pour la deuxième fois après avoir accueilli la 3e édition il y a 29 ans. La Chine a également accueilli la 6e édition des Jeux en 2007, à Changchun. Les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 se tiendront à Trojena, en Arabie saoudite, pour la première fois en Asie occidentale.

VNA/CVN