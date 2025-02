Ski

Le Suisse Loïc Meillard champion du monde de slalom, Clément Noël enfourche

Meillard a devancé le Norvégien Atle Lie McGrath (+0.26) et l'Allemand Linus Strasser (+0.52). Il décroche sa troisième médaille dans ces Mondiaux après l'or en combiné par équipes avec Franjo von Allmen et le bronze en slalom géant.

Meillard avait bouclé la première manche avec 19/100e de seconde de retard sur Clément Noël, qui est parti à la faute, mais un petit matelas d'avance de 45/100e sur McGrath et 58/100e sur Strasser.

C'est la première fois que la Suisse remporte le titre mondial en slalom depuis Georges Schneider en 1950 à Aspen (Colorado/États-Unis).

Sur les onze titres mondiaux décernés pendant la quinzaine autrichienne, la Suisse en a remporté cinq (Meillard/von Allmen en combiné par équipes, Meillard et Camille Rast en slalom, von Allmen en descente et Marco Odermatt en super-G), pour un total de 13 médailles.

À l'inverse, la France rentre de ces Mondiaux sans aucune médaille, une première depuis les Mondiaux-2003 à St. Moritz en Suisse. Il s'agit là d'un zéro pointé embarrassant à un an des Jeux olympiques 2026, qui se dérouleront sur les pistes de Bormio (hommes) et de Cortina d'Ampezzo (femmes) dans moins de 12 mois.

Avec quatre victoires cet hiver, Noël faisait partie des favoris en slalom, et constituait la principale chance de médaille à Saalbach.

"C'est frustrant. Pour l'instant les Championnats du monde ne m'ont jamais trop réussi. C'est dommage parce que c'est un bel événement et j'ai à coeur d'y briller. Il me manquait encore un bon bout de chemin à faire. La première manche c'est une chose, mais tout se joue dans la seconde", a commenté Noël, 14 victoires en Coupe du monde et champion olympique de slalom en 2022, au micro d'Eurosport.

