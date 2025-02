Italie : l'Inter Milan laisse encore passer sa chance

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Inter a dominé cette affiche de la 25e journée du Championnat d'Italie, la 253e édition du derby d'Italie entre les deux clubs les plus titrés du calcio.

Mais l'équipe de Simone Inzaghi, comme souvent cette saison dans les matches à enjeu, n'a pas concrétisé. Et elle s'est fait surprendre par une Juve accrocheuse qui s'est imposée grâce à Francisco Conceiçao, servi par Randal Kolo Muani (74e).

Résultat, l'Inter qui pouvait déborder Naples en cas de succès, reste coincé à la deuxième place (54 pts) à deux longueurs du leader (56 pts) qui tourne pourtant au ralenti après un troisième nul consécutif, samedi 15 février face à la Lazio (2-2).

Le bilan de l'Inter face aux autres cadors de la Serie A est catastrophique: il n'a pas battu l'AC Milan en trois tentatives, ni la Juventus (4-4 à l'aller) ou encore le Napoli (1-1 à l'aller à San Siro) avant leur duel du 2 mars qui pourrait être décisif pour l'attribution du titre 2025.

Grâce à cette troisième victoire de suite, la Juve continue elle de reprendre des couleurs et s'est emparée de la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions, avec ses 46 points, comme la Lazio (5e).

"Notre première période a été compliquée contre un adversaire de très grande qualité. Après la pause, on a été plus agressifs, on leur a posé plus de problèmes et on a mérité, je pense, ce succès", s'est réjoui Thiago Motta.

"C'est le genre de victoire qui donne de la confiance", a estimé l'entraîneur de la Juve.

AFP/VNA/CVN