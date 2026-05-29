Les États-Unis, le Mexique et le Canada annoncent des mesures sanitaires liées au risque d'Ebola

Les États-Unis, le Mexique et le Canada ont annoncé jeudi 28 mai des mesures sanitaires coordonnées en matière de voyages pour les personnes en provenance des régions d'Afrique les plus exposées au virus Ebola.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un communiqué conjoint publié par Affaires mondiales Canada, cette approche coordonnée vise à protéger les citoyens ainsi que les millions de visiteurs, supporters, athlètes et touristes attendus pour la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026.

Les trois pays d'Amérique du Nord ont déclaré que ces mesures visaient également à maintenir les voyages et les échanges commerciaux à travers leurs frontières.

"La santé et la sécurité de chaque personne dans la région restent notre priorité absolue alors que nous accueillons le monde en Amérique du Nord", indique la déclaration trilatérale.

Le Canada a interdit l'entrée sur son territoire aux résidents de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Soudan du Sud pendant 90 jours, une mesure qui a pris effet mercredi 27 mai, demandant aux personnes en provenance de ces pays de se soumettre à une quarantaine de 21 jours.

La Coupe du monde de la FIFA, conjointement organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, commencera le 11 juin.

Xinhua/VNA/CVN