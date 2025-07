Le solaire, première source d'électricité en juin en Europe

L'énergie solaire a constitué en juin la première source d'électricité en Europe, pour la toute première fois sur un mois, assurant 22,1% de la production, devant le nucléaire (21,8%) et l'éolien (15,8%), selon le centre de réflexion britannique Ember.

Arrivent ensuite le gaz (14,4% du total) puis l'hydroélectricité (12,8%), ajoute l'analyse.

Selon ce bilan, au moins 13 pays ont battu leur propre record en terme de production photovoltaïque, du fait du déploiement continu des panneaux solaires ainsi que de l'ensoleillement constaté ce printemps sur le continent.

L'énergie éolienne a aussi battu des records, avec 15,8% de la production électrique en juin et 16,6% en mai, après un début d'année difficile du fait de conditions de vent moins favorables.

En conséquence, les centrales électriques au charbon n'ont jamais produit une part d'électricité aussi réduite en Europe, à 6,1%, assure Ember: les grands pays du charbon, l'Allemagne et la Pologne, sont respectivement tombées en juin à 12,4% et 42,9% d'électricité issue de cette énergie fossile.

Pour autant, et alors que la demande électrique globale croît, les énergies fossiles - charbon et gaz surtout - ne reculent pas : elles ont généré in fine 23,6% du courant en Europe en juin 2025 - contre 22,9% en mai 2024.

Le 1er semestre a vu un recours au gaz accru par rapport au 1er semestre 2024, du fait notamment d'une moindre disponibilité de l'hydroélectricité, explique encore Ember.

