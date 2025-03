L'épidémie de grippe continue à régresser en France

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans l'Hexagone, la diminution des indicateurs de l'épidémie de grippe s'est poursuivie dans "l'ensemble des classes d'âge" : tant chez les moins de 15 ans que les 15-64 ans, ou chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, a précisé Santé publique France (SPF) dans son bilan hebdomadaire clos au dimanche 2 mars.

Ainsi le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal est tombé à 1,5% du total des passages contre 2,4% la semaine précédente. Et celui des hospitalisations pour le même motif, à 1,3%. Six personnes hospitalisées sur dix étaient des seniors, une proportion stable comparé à la semaine précédente.

Au plan géographique, si l'épidémie est terminée dans le Centre-Val de Loire, la Corse et la Normandie, les dix autres régions de la métropole sont restées en phase épidémique, avec un niveau d'intensité toutefois faible, tant dans les cabinets des médecins de ville qu'à l'hôpital, précise toutefois l'agence.

En Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte sont elles aussi demeurées en épidémie sur la semaine écoulée.

En France, depuis début octobre, sur les 1.625 cas graves de grippe recensés ayant nécessité une hospitalisation dans un service de réanimation, 47% concernaient des personnes âgées de 65 ans ou plus.

Parmi elles, près de neuf personnes sur dix (86%) présentaient au moins une comorbidité, indique l'agence.

Et parmi les 1.000 cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 77% de ces personnes n'étaient pas vaccinées contre la grippe et 214 décès ont été signalés, dont 126 chez les 65 ans ou plus, selon des données provisoires.

L'efficacité vaccinale vis-à-vis des virus grippaux circulant en France hexagonale s'est avérée bien moindre chez les seniors (âgés de 65 ans et plus), à 28%, que chez les personnes âgées de moins de 65 ans, où elle a été de 55%, selon des résultats préliminaires disponibles au 4 mars.

Débutée le 15 octobre, la campagne de vaccination contre la grippe, couplée à celle du COVID, s'est achevée le 28 février. De leur côté la bronchiolite et le COVID demeurent stables à un niveau bas.

AFP/VNA/CVN