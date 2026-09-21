Académie nationale de politique Hô Chi Minh

Renforcer la coopération avec des partenaires sud-coréens

Une délégation de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, conduite par son directeur Doàn Minh Huân, effectue du 20 au 22 septembre une visite de travail en République de Corée.

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Photo : VNA/CVN

Le 21 septembre, à Séoul, le Professeur associé et Docteur Doàn Minh Huân, également membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré le ministre sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité, Yoon Ho Jung.

Lors de la séance de travail, la partie vietnamienne a proposé quatre axes prioritaires de coopération : le renforcement des capacités de gouvernance et de mise en œuvre des politiques ; le développement de l’administration numérique et l’application de l’IA dans le secteur public ; l’amélioration des capacités de leadership et de gouvernance locale ; et le partage d’expériences en matière de gestion des situations d’urgence et des catastrophes.

Les deux parties sont convenues de se concentrer en 2027 sur deux activités : l’organisation à Hanoï d’un dialogue sur la gouvernance publique et l’application de l’IA, avec la participation de décideurs et d’experts des deux pays, et l’établissement d’un cadre de coopération entre l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh et le Local Government Officials Development Institute (LOGODI) de la République de Corée, en vue de la signature d’un protocole d’accord et d’une première formation destinée aux cadres dirigeants et gestionnaires locaux vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a également rencontré Park Jong Min, directeur du département Asie du Sud-Est de l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA). Elle a proposé à la KOICA de continuer à soutenir le Vietnam dans des domaines prioritaires tels que la lutte contre le changement climatique, la transition verte, les sciences, les technologies, l’innovation et le renforcement de la gouvernance nationale. Elle a également souhaité le soutien de la KOICA à la coopération entre l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh et le National Human Resources Development Institute (NHI) de la République de Corée, notamment pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités de formation des cadres stratégiques vietnamiens pour la période 2026-2030, ainsi que pour des formations de courte durée et le développement de la formation numérique.

Le même jour, la délégation vietnamienne a visité Samsung Electronics et rencontré son directeur financier, Park Soon Cheol. Le chef de la délégation Doàn Minh Huân a proposé de renforcer la coopération entre son Académie et Samsung autour de trois axes : la poursuite du programme Vietnam Official Strategic Program (VOSP), axé notamment sur la gouvernance stratégique, la transformation numérique, l’IA et l’innovation ; le renforcement de la coopération en matière de recherche, d’échanges d’experts et de formation ; et l’établissement d’un cadre de coopération à long terme assorti de plans annuels. Dès 2027, les deux parties pourraient mettre en œuvre une version actualisée du programme VOSP, organiser des séminaires spécialisés et élaborer conjointement des études de cas.

VNA/CVN