Le PM reçoit le secrétaire du Comité du PCC de l’Université Tsinghua

>> Vietnam - Chine : les entreprises invitées à mettre en pratique les accords de haut niveau

>> Le PM Pham Minh Chinh, Professeur honoraire de l'Université Tsinghua

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la visite du Professeur et Docteur, Qiu Yong, au Vietnam, visant à renforcer les échanges et la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considéraient le développement des relations d’amitié et de coopération avec la Chine comme une orientation constante, une nécessité objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification.

Il a exprimé le souhait et la volonté du Vietnam de travailler avec le Parti et le gouvernement chinois pour promouvoir le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d’avenir partagé Vietnam -Chine de portée stratégique.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que la signature, à cette occasion, d’accords de coopération entre trois grandes universités vietnamiennes – l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et l’Université d’Économie nationale – et l’Université Tsinghua ne se limitait pas à la promotion des échanges et de la coopération entre les deux parties, mais offrait également de précieuses opportunités aux étudiants, enseignants et chercheurs vietnamiens d'accéder à des connaissances avancées, notamment aux réalisations scientifiques majeures de l’Université Tsinghua.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souhaité que, dans un avenir proche, l’Université Tsinghua renforce les échanges et la coopération avec les établissements de formation et les instituts de recherche du Vietnam. Il a également suggéré l’octroi de davantage de bourses et d’opportunités d’études et de recherche aux enseignants, étudiants, scientifiques et experts vietnamiens afin qu’ils puissent poursuivre leur formation et perfectionner leurs compétences à l’Université Tsinghua.

De son côté, Qiu Yong a hautement apprécié les progrès significatifs et les réalisations remarquables du secteur de l’éducation et de la formation au Vietnam ces dernières années. Il a affirmé son engagement à continuer de promouvoir activement dans les années à venir la coopération en matière d’éducation et de formation entre l’Université Tsinghua et les institutions vietnamiennes concernées.

VNA/CVN