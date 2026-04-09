L'ASEAN+3 discute des mesures à prendre face à l'impact économique du conflit au Moyen-Orient

Les États membres de l'ASEAN, ainsi que le Japon, la Chine et la République de Corée (ASEAN+3), ont récemment procédé à un échange d'évaluations et discuté des mesures de réponse économique face à l'incertitude croissante engendrée par le conflit au Moyen-Orient, alors que de nombreuses organisations internationales mettent en garde contre les risques de dégradation de la situation pour l'économie mondiale.

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Photo : Kyodo/VNA/CVN

Ces discussions ont eu lieu lors de la réunion virtuelle des ministres des Finances et des Banques centrales de l'ASEAN+3, qui s'est tenue mercredi 8 avril.

Au cours de cette réunion, d'importantes institutions économiques telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque asiatique de développement (BAD) ont averti que l'économie mondiale est confrontée à des risques importants de dégradation en raison de la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Elles ont également appelé à un soutien budgétaire rapide et ciblé pour faire face aux incertitudes croissantes et aider les populations vulnérables, ainsi qu'à des mesures de politique monétaire et à des efforts pour renforcer la résilience économique.

Les pays participants ont partagé cette évaluation et échangé leurs points de vue sur l'impact économique et leurs réponses politiques respectives.

Les participants ont également discuté des moyens de développer davantage l'Initiative multilatérale de Chiang Mai (CMIM), un accord d'échange de devises de 240 milliards de dollars américains établi en 2010 comme filet de sécurité financière régional.

Les conclusions de la réunion devraient être finalisées lors de la prochaine réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN+3, prévue en mai.

VNA/CVN