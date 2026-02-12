>> Le PM annonce le lancement du Centre financier international du Vietnam
>> Plusieurs milliards de dollars engagés pour le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville
>> Le Vietnam ouvre son Centre financier international
Le Premier ministre Pham Minh Chinh affirme une détermination “inébranlable” pour hisser le pays au rang d’acteur majeur des marchés mondiaux.
>> Le PM annonce le lancement du Centre financier international du Vietnam
>> Plusieurs milliards de dollars engagés pour le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville
>> Le Vietnam ouvre son Centre financier international