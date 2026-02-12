icon search
Le Vietnam ouvre son Centre financier international

Le Premier ministre Pham Minh Chinh affirme une détermination “inébranlable” pour hisser le pays au rang d’acteur majeur des marchés mondiaux.

>> Le PM annonce le lancement du Centre financier international du Vietnam

>> Plusieurs milliards de dollars engagés pour le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville

>> Le Vietnam ouvre son Centre financier international

