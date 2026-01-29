XIVe Congrès du Parti : de grandes aspirations, des pas sûrs

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est achevé avec un franc succès, marquant un tournant historique et ouvrant officiellement une "nouvelle ère de croissance durable, inclusive et rayonnante" pour la nation. Cet événement politique majeur a permis d'affirmer une vision stratégique claire à l'horizon 2045, visant à transformer le Vietnam en un pays développé à revenu élevé, tout en préservant fermement son orientation socialiste. XIVe Congrès du Parti : de grandes aspirations, des pas sûrs, tel est le thème qui parcourt les pages de l’hebdomadaire Le Courrier du Vietnam N°5.