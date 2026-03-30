Le Vietnam impressionne au Défilé international de Macao 2026

L’Association des Vietnamiens d’outre-mer à Macao, en Chine, a fait forte impression sur le public international lors du défilé international de Macao 2026, où elle a présenté la richesse des costumes traditionnels et des arts du spectacle sous le thème "La Route de la Soie maritime, lieu de rencontre des cultures".

>> Promotion de la culture vietnamienne lors d'un défilé international à Macao en Chine

Photo : Xuân Vinh/VNA/CVN

L’événement, qui s’est tenu le 29 mars, a réuni environ 1.600 artistes professionnels et amateurs issus de 50 groupes locaux et de 10 délégations internationales. Cette année, l’Association des Vietnamiens d’outre-mer à Macao a organisé une délégation de 50 personnes représentant la diversité culturelle des trois régions du Vietnam (Nord, Centre et Sud).

Duong Trung Duc, président de l’association, a fait savoir à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que si le Vietnam est l’invité régulier depuis trois ans du Défilé international de Macao, il est l’un des dix pays participant à la cérémonie d’ouverture et le premier pays à ouvrir la marche, ce qui témoigne de la haute considération des autorités locales pour l’importance et la valeur de sa participation.

La présentation vietnamienne s’est distinguée par la performance artistique «Tambours du printemps», une danse traditionnelle portant en elle le souhait de conditions météorologiques favorables, de prospérité.

Selon Luu Thi Diêp, responsable du comité des arts de l’association, le spectacle a été préparé avec minutie que ce soit au niveau de la musique, de la présence scénique ou des accessoires, afin de transmettre une image d’hospitalité, d’harmonie et de bienveillance du peuple vietnamien.

Smile Io, spécialiste en communication culturelle à Macao, a exprimé son admiration pour les prestations de la délégation vietnamienne à chaque édition du festival. Elle a souligné que, outre les costumes distinctifs, les danses traditionnelles jouent un rôle essentiel dans le rapprochement et le renforcement des liens culturels entre le Vietnam, les Macanais et leurs partenaires internationaux.

Organisé par l’administration de la Région administrative spéciale de Macao, le défilé international met en valeur la richesse culturelle de la Route de la Soie maritime à travers des spectacles artistiques variés et contribue à forger une image dynamique de Macao sur le plan culturel.

Outre des groupes locaux et des représentants de Chine continentale, l’événement a accueilli des délégations du Portugal, des Pays-Bas, de France, de Turquie et d’Indonésie.

VNA/CVN