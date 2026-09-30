Le Vietnam félicite la Chine pour le 77e anniversaire de sa fondation

Les dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV), de l’État et du gouvernement vietnamiens ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues chinois à l’occasion du 77 e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (1 er octobre 1949 - 2026).

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm, le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu, ont adressé des messages au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre du Conseil des affaires d’État Li Qiang, au président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji, ainsi qu’à Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du PCC, secrétaire du Secrétariat du Comité central du PCC et chef du Bureau du Comité central du PCC.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont félicité le peuple chinois pour ses réalisations historiques en matière de développement et d’édification nationale au cours des 77 dernières années, sous la direction du PCC.

Ils ont exprimé leur conviction que, sous la direction du Comité central du PCC ayant à sa tête le secrétaire général et président Xi Jinping, la Chine parviendrait à atteindre son objectif d’édifier un pays socialiste moderne puissant, prospère, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et beau, tout en apportant une contribution positive à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Le Parti et l’État vietnamiens considèrent le renforcement et le développement du bon voisinage et de la coopération globale avec la Chine comme une politique constante, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam, ont-ils déclaré, affirmant la volonté du Vietnam de travailler avec les dirigeants du Parti et de l’État chinois pour maintenir des échanges réguliers et renforcer l’orientation stratégique.

Ces initiatives contribueront à approfondir le partenariat de coopération stratégique globale entre le Vietnam et la Chine et à porter à un niveau supérieur, dans la nouvelle ère, l’édification d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, au bénéfice de leurs peuples respectifs ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Également à cette occasion, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài, et le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung ont également adressé des messages de félicitations au président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning, et au directeur du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

VNA/CVN