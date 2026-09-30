L'ASEAN renforce sa coopération dans la traque des criminels en fuite

À l'initiative du Vietnam, les responsables des services chargés de l'application de la loi de l'ASEAN se sont réunis à Hanoï pour renforcer leur coopération dans la lutte contre les criminels en fuite.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la Conférence de haut niveau des services chargés de l'application de la loi de l'ASEAN sur la coopération dans la lutte contre les criminels en fuite, organisée le 30 septembre à Hanoï par le ministère vietnamien de la Police, les participants ont examiné la situation en matière de criminalité et formulé des propositions visant à renforcer la coopération régionale dans la traque des criminels en fuite.

Lors des discussions, les délégations des pays de l'ASEAN ont présenté leurs rapports nationaux sur les stratégies et les efforts déployés dans la lutte contre les criminels en fuite. Ces rapports ont mis en lumière les efforts des pays de la région pour améliorer leurs cadres juridiques, renforcer la coordination interinstitutionnelle et accroître les capacités des forces de l'ordre afin de lutter plus efficacement contre les criminels en fuite.

Le Vietnam avait proposé la Déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur le renforcement de l’efficacité de la coopération dans la recherche et l'arrestation des criminels en fuite, adoptée lors du 47e Sommet de l'ASEAN, tenu le 26 octobre 2025 à Kuala Lumpur, en Malaisie. Afin d'assurer une mise en œuvre effective et concrète de cette déclaration à l'échelle régionale, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a organisé, le 30 septembre à Hanoï, la Conférence de haut niveau des services chargés de l'application de la loi de l'ASEAN sur la coopération dans la lutte contre les criminels en fuite.

Lutter contre la criminalité transnationale

La Conférence a permis aux participants de définir des solutions stratégiques pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale au sein de l'ASEAN dans ce domaine. Elle a adopté une déclaration commune et approuvé le projet de plan d'action conjoint visant à intensifier la coopération dans la lutte contre les criminels en fuite.

Dans une intervention vidéo diffusée lors de la conférence, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que la criminalité transnationale, dans la région et au-delà, devenait de plus en plus organisée, adaptable et affranchie des frontières. Selon lui, ces évolutions rendent la coopération entre les services chargés de l’application de la loi, tant au sein de l’ASEAN qu’à l’échelle internationale, de plus en plus essentielle. Cette conférence offre ainsi l’occasion d’examiner les pratiques existantes afin de renforcer la coordination, de relever les défis opérationnels et d’accroître l’efficacité de l’action collective.

Il a salué le rôle moteur du Vietnam dans l'élaboration de la Déclaration des dirigeants de l'ASEAN adoptée en 2025, estimant que ce texte constituait une base politique pour renforcer la coopération dans la traque des criminels en fuite, dans le cadre des efforts plus larges visant à faire respecter la primauté du droit et à lutter contre la criminalité transnationale.

VNA/CVN