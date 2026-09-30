ASEAN : pour une coopération accrue contre les criminels en fuite

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, le 30 septembre à Hanoï, les chefs de délégation de l'ASEAN participant à une conférence régionale sur la coopération dans la lutte contre les criminels en fuite.

>> Conférence de l’ASEAN sur la traque des criminels recherchés

>> Renforcer la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, dans l'après-midi du 30 septembre, les chefs de délégation des pays de l'ASEAN et du Secrétariat de l'ASEAN, venus participer à la Conférence de haut niveau des services chargés de l'application de la loi de l'ASEAN sur la coopération dans la lutte contre les criminels en fuite.

Le chef du gouvernement a souligné que l'ASEAN demeurait une priorité stratégique de la politique étrangère du Vietnam et jouait un rôle essentiel pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

Afin de renforcer la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment contre les criminels en fuite, il a appelé le ministère vietnamien de la Police et les services chargés de l'application de la loi des pays de l'ASEAN à intensifier la conclusion d'accords bilatéraux d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées entre le Vietnam et les États membres avec lesquels de tels accords n'ont pas encore été signés.

Un mécanisme de coopération

Il a également préconisé d'accélérer les procédures de ratification du Traité de l'ASEAN sur l'extradition, signé en novembre 2025 aux Philippines, de poursuivre la mise en œuvre effective des autres traités et accords internationaux concernés et d'établir un mécanisme officiel de coopération entre les États membres pour faciliter l'identification, l'arrestation et la remise rapide des criminels recherchés soupçonnés de se cacher dans un autre pays, notamment grâce à la mise en place de lignes téléphoniques directes et à l'organisation de conférences annuelles...

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a en outre appelé à multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier entre experts, à renforcer le partage d'informations et d'expériences ainsi que la formation spécialisée, et à promouvoir la transformation numérique et l'application des sciences et des technologies dans la gestion et la traque des criminels en fuite à l'échelle internationale...

S'exprimant au nom des chefs de délégation, le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l'Intérieur, Sar Sokha, a remercié le Premier ministre vietnamien pour son accueil et salué l'initiative du ministère vietnamien de la Police d'organiser cette conférence.

Il a indiqué que la conférence avait adopté deux documents importants : le Plan d'action conjoint de l'ASEAN pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre les criminels en fuite et une Déclaration commune, destinés à faciliter la coopération régionale dans ce domaine.

Sar Sokha a réaffirmé l'engagement du Cambodge à lutter efficacement contre la criminalité transnationale, notamment les escroqueries en ligne et les criminels en fuite. Il a également souhaité que le Vietnam et les autres pays de l’ASEAN continuent de soutenir les initiatives du Cambodge en matière de lutte contre la criminalité transnationale.

VNA/CVN