ASEAN

Renforcer la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés

La Déclaration commune de la Conférence de haut niveau des responsables des services chargés de l’application de la loi des pays de l’ASEAN sur la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés a affirmé un engagement et une détermination politiques forts en faveur d’un mécanisme important pour promouvoir le dialogue, la coordination et le renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre les criminels recherchés.

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Photo : VNA/CVN

La conférence, organisée sous l’égide du ministère vietnamien de la Police, s’est tenue le 30 septembre à Hanoï, sur le thème "Renforcer la coopération régionale pour une ASEAN respectueuse de la loi et sans criminels recherchés".

Lors de la session officielle, les pays ont discuté, dans un esprit d’ouverture et de franchise, de la coordination et de la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés. Ils ont ainsi défini des orientations et des mesures stratégiques visant à approfondir et à rendre plus concrète et substantielle la coopération régionale dans ce domaine. Sur cette base, la coopération entre les organes chargés de l’application de la loi des pays de l’ASEAN en matière de vérification, de recherche, d’arrestation, de remise et d’extradition des personnes recherchées sera davantage consolidée et renforcée.

S’exprimant lors de la clôture de la conférence, le général de corps d’armée Lê Van Tuyên, vice-ministre de la Sécurité publique, a indiqué que la conférence avait évalué la situation des criminels recherchés aux niveaux national et régional ces derniers temps, fait le bilan des résultats de la coopération et identifié les difficultés et les obstacles dans la lutte contre les criminels recherchés.

La conférence a discuté et adopté des solutions stratégiques visant à améliorer l’efficacité de la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés, à travers les mécanismes de coopération multilatérale et bilatérale au sein de l’ASEAN. Elle a adopté la Déclaration commune de la conférence et convenu du projet de Plan d’action commun visant à renforcer la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés.

Renforcer la coopération régionale

Le vice-ministre Lê Van Tuyên a salué les résultats obtenus lors de la conférence et s’est dit convaincu que son succès constituerait une étape importante pour permettre aux organes chargés de l’application de la loi des pays de l’ASEAN de concrétiser la Déclaration commune des dirigeants de l’ASEAN sur l’amélioration de l’efficacité de la coopération dans la recherche et l’arrestation des criminels recherchés, en vue de l’objectif commun de renforcer la coopération régionale pour une ASEAN respectueuse de la loi et sans criminels recherchés.

Lors de la conférence, les hauts dirigeants des organes chargés de l’application de la loi des pays membres de l’ASEAN ont convenu d’adopter la Déclaration commune de la Conférence des dirigeants des organes chargés de l’application de la loi des pays de l’ASEAN sur la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés.

Photo : VNA/CVN

La conférence a échangé des points de vue et constaté que le nombre d’affaires de criminalité transnationale dans la région, notamment celles liées à la haute technologie, à la traite des êtres humains, au terrorisme, au trafic de drogue et aux escroqueries en ligne, était en constante augmentation, avec une tendance à devenir plus complexe et plus grave sous l’effet de la situation mondiale et régionale. La situation des criminels recherchés ainsi que des criminels exploitant le territoire des pays membres de l’ASEAN pour commettre des infractions continue de s’aggraver, portant gravement atteinte à la rigueur de l’application de la loi, affaiblissant le système de justice pénale et l’état de droit.

La Déclaration commune fait part de sa profonde préoccupation face au fait que les personnes recherchées qui prennent la fuite et résident illégalement dans la société présentent un risque élevé de récidive, portant atteinte à la sécurité, à l’ordre et à la sûreté sociale de chaque pays.

Un engagement commun fort

La conférence a également échangé des points de vue sur le fait que le développement des sciences et technologies et l’intégration internationale de plus en plus poussée dans la région créent des conditions favorables permettant aux personnes recherchées de modifier leurs méthodes et stratagèmes pour échapper aux autorités, de recourir à des couvertures sophistiquées et de dissimuler leur identité afin de tromper les services chargés de leur identification et de leur arrestation.

La Déclaration commune souligne qu’il est urgent de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les criminels qui exploitent le territoire d’un pays pour commettre des infractions dans un autre, ainsi que dans la vérification, la recherche, l’arrestation, la remise et l’extradition des personnes recherchées dans la région, afin de construire une ASEAN respectueuse de la loi et sans criminels recherchés.

Les participants sont également convenus d’orientations stratégiques visant à promouvoir la coopération régionale dans la lutte contre les criminels recherchés, un défi de sécurité non traditionnel émergent, afin de répondre en temps utile aux exigences de la nouvelle ère de développement et de mettre efficacement en œuvre la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, dans l’esprit d’"une ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les peuples".

En outre, la conférence a adopté le Plan d’action de l’ASEAN visant à renforcer la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés, témoignant d’un engagement commun fort en faveur du renforcement de la coopération régionale dans la prévention et la lutte contre ce type de criminalité.

VNA/CVN