Second semestre

Le Vietnam dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour renforcer ses exportations

Selon les experts, les exportations vietnamiennes ont amplement de marge de croissance au second semestre de cette année puisque leurs grands marchés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni devraient réduire les taux d'intérêt, ce qui stimulera l'expansion économique et la consommation, selon les experts.

Photo : VNA/CVN

Espérant que le montant des exportations du Vietnam atteindra l'objectif d'augmenter de 6% en 2024, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a déclaré qu'au cours du 2e semestre, il était nécessaire de se concentrer sur la diffusion d'informations sur les contenus les plus importants des accords de libre-échange (ALE) aux entreprises et aux localités, en particulier avec les marchés importants.

Actuellement, le ministère de l'Industrie et du Commerce élabore des documents juridiques et des mécanismes politiques pour soutenir les entreprises et les localités dans l'intégration internationale en général et la promotion du commerce en particulier afin de stimuler les exportations vers les marchés émergents, a dit le vice-ministre Nguyên Hoàng Long.

Selon le secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, Dang Phuc Nguyên, les exportations de fruits et légumes devraient augmenter de 15 à 20 % et, si les opportunités offertes par les protocoles signés sont exploitées au maximum, les recettes d'exportation pourraient atteindre 7 milliards d’USD cette année, en hausse de 0,5 à un milliard d’USD par rapport au plan établi.

Selon Cao Huu Hiêu, directeur général du Groupe national du textile et de l'habillement du Vietnam (Vinatex), la plupart des entreprises du groupe ont suffisamment de commandes jusqu'en octobre et négocient les commandes pour les mois suivants.

Lê Quôc Phuong, ancien directeur adjoint du Centre d'information sur l'industrie et le commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), a déclaré que l'objectif d'une croissance de 6% du chiffre d'affaires à l'exportation en 2024 est tout à fait réalisable. De nombreux produits vietnamiens figurent en tête des exportations comme le riz, le poivre, les textiles... Il faut donc que les entreprises ne tardent pas à apporter des produits et des marchandises qui répondent aux normes de plus en plus strictes des marchés d’importations.

En outre, les entreprises doivent renforcer les exportations vers des marchés potentiels tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud... , contribuant ainsi à réduire la dépendance d’un seul marché.

Les statistiques montrent qu'au premier semestre de 2024, la valeur d'import-export du Vietnam a atteint 369,6 milliards d’USD, en hausse de 16% en glissement annuel. Les importations sont estimées à 180,2 milliards d’USD, soit une hausse de 18,1% en rythme annuel, et les exportations à 189,5 milliards d’USD, soit une hausse de 15,2% en un an.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Les facteurs favorisant la reprise des importations et des exportations de marchandises grâce aux résultats de la politique d'intégration économique internationale, diversifient les marchés d'exportation et d'importation du Vietnam à travers négocier et signer des ALE.

En outre, le gouvernement a pris de nombreuses solutions pour soutenir globalement l'économie. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a identifié très tôt les difficultés et les risques liés aux marchés d'exportation pour proposer des solutions pour développer les marchés d'exportation.

Le problème des stocks élevés sur les marchés est progressivement surmonté, en particulier sur les principaux marchés d’exportation qui ont rencontré des difficultés en 2023, comme l’UE et les États-Unis. Pour les États-Unis, la reprise des indicateurs de consommation est devenue un facteur de soutien important à la croissance économique...

Le directeur de l'Agence du commerce extérieur du ministère du Commerce, Trân Thanh Hai, a déclaré que le ministère accélérait les négociations sur l'accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, et informait les associations et les entreprises du développement du marché, les aidant ainsi à ajuster leurs plans de production.

Il continuera à renouveler ses programmes de promotion du commerce et à connecter les entreprises et leurs produits avec les bureaux commerciaux vietnamiens dans les pays et territoires, a-t-il déclaré, ajoutant que les services logistiques bénéficieront de l'attention voulue tandis que les procédures administratives seront simplifiées pour faciliter les activités commerciales.

VNA/CVN