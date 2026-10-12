Le président de l’AN vietnamienne visite le Musée du Parti communiste chinois

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et la délégation vietnamienne ont visité le Musée du Parti communiste chinois le matin du 12 octobre.

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Photo : VNA/CVN

Le matin du 12 octobre, dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de la coprésidence de la deuxième réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, a visité le Musée du Parti communiste chinois.

La délégation a été accueillie par Bayanqolu, président de la Commission des affaires ethniques de l’Assemblée populaire nationale de Chine et président du Groupe parlementaire d’amitié Chine - Vietnam, Song Rui, secrétaire général adjoint de l’Assemblée populaire nationale de Chine, ainsi que le secrétaire du Comité du Parti et directeur du musée.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de la visite des espaces d’exposition, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a indiqué que le Vietnam avait lancé la construction du Musée du Parti communiste du Vietnam à Hanoï, dont l’inauguration est prévue début 2030, à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti (3/2/1930 - 3/2/2030). Il a exprimé le souhait que le musée chinois partage son expérience en matière d’organisation des espaces, de conception et de présentation des collections.

Dans le livre d’or, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne s’est félicité de cette visite et a souhaité que l’amitié traditionnelle, le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine d’importance stratégique demeurent éternels et durables.

Le matin du 12 octobre, dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de la coprésidence de la deuxième réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân et la haute délégation vietnamienne ont visité le Musée du Parti communiste chinois.

Le Musée du Parti communiste chinois est un important établissement historique et culturel consacré à la formation et au développement du Parti depuis 1921. Il met également en lumière le rôle dirigeant de celui-ci dans le développement du pays.

Sa construction a débuté le 10 septembre 2018 et son inauguration a eu lieu le 18 juin 2021, à l’approche du centenaire du Parti (1/7/1921 - 1/7/2021). Ouvert au public depuis le 15 juillet 2021, le musée s’étend sur 147 000 m² répartis en quatre zones. Il présente plus de 2 500 photographies et 4 500 objets.

VNA/CVN