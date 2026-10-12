La 2e zone militaire distinguée du titre de "Héros" pour son 80e anniversaire

Le secrétaire général et président Tô Lâm, agissant en sa qualité de secrétaire de la Commission militaire centrale, a remis le titre honorifique de "Héros des forces armées populaires" à la 2 e zone militaire pour ses performances exceptionnelles dans l’entraînement, le combat, l’édification de l’Armée populaire et la défense de la Patrie.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté lundi 12 octobre à Phu Tho à la cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces armées de la 2e zone militaire (19 octobre 1946 –2026).

Lors de cet événement solennel, le secrétaire général et président Tô Lâm, agissant en sa qualité de secrétaire de la Commission militaire centrale, a remis le titre honorifique de "Héros des forces armées populaires" à cette unité pour ses performances exceptionnelles dans l’entraînement, le combat, l’édification de l’Armée populaire et la défense de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le dirigeant Tô Lâm a rappelé que le Nord-Ouest occupe une position stratégique vitale pour la sécurité nationale, abritant les racines sacrées de la nation sur la terre ancestrale de Phu Tho. Il a salué le parcours héroïque des Forces armées de la 2e Zone militaire qui, depuis leur création sous le nom de 10e Zone militaire, ont su forger des liens indéfectibles avec les populations locales pour surmonter les épreuves de la guerre et contribuer activement à la libération, l'édification et la défense du pays.

Tout en félicitant les soldats pour ces accomplissements, le dirigeant a souligné que les exigences de protection de la Patrie étaient de plus en plus élevées face aux incertitudes mondiales et aux défis spécifiques de la région, marqués par une topographie complexe et des risques permanents de catastrophes naturelles.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a ordonné au commandement de la 2e Zone militaire de maintenir une vigilance absolue, d’anticiper les menaces dès leur origine et de ne jamais se laisser surprendre par les événements. Il a insisté sur une coordination rigoureuse avec les forces de police, les unités fonctionnelles et les autorités locales, précisant que chaque mission doit être associée à une responsabilité individuelle et un délais clairs et des résultats mesurables.

Pour lui, la préservation de la paix et de la stabilité est une mission quotidienne qui exige des cadres un respect de discipline, une responsabilité d’exemplarité, une lutte contre la corruption et de la bureaucratie. L’unité doit évaluer ses cadres par des résultats tangibles, sa discipline et la confiance des soldats.

Photo : VNA/CVN

En matière de puissance militaire, le dirigeant a préconisé de placer la qualité de l’entraînement au cœur des critères d’évaluation des troupes. L’armée doit, selon lui, s’adapter aux évolutions de la science militaire moderne, aux nouvelles technologies et aux modes de combat tout en restant ancrée dans les réalités du terrain.

Les soldats sont appelés à être proches de leurs populations, à parler les langues des minorités ethniques, à comprendre leurs us et coutumes, leurs aspirations, à veiller scrupuleusement les populations défavorisées, à consolider la solidarité entre les groupes ethniques et à intervenir en priorité lors des catastrophes naturelles pour protéger la vie des citoyens.

Le dirigeant a également insisté sur la garantie de la logistique, les techniques et la prise en charge de la vie des soldats.

Enfin, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné l'importance de la diplomatie de défense pour transformer les zones frontalières en espaces de paix, d'amitié, de coopération et de développement. Il a appelé la 2e Zone militaire à traduire ces orientations en programmes d'action concrets, tout en exprimant sa conviction que les officiers et soldats resteront fidèles à leur serment envers le Parti et le peuple pour protéger fermement chaque pouce du territoire sacré et la contribution à la prospérité et au bonheur des habitants.

VNA/CVN