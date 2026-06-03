Les recettes budgétaires augmentent de 15,4% sur les cinq premiers mois de 2026

Les recettes budgétaires de l'État vietnamien ont atteint près de 1.341.000 milliards de dôngs (50,9 milliards de dollars) au cours des cinq premiers mois de 2026, soit 53% de l'objectif annuel et une hausse de 15,4% par rapport à la même période de 2025, a annoncé mercredi 3 juin le ministère des Finances.

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Photo : VNA/CVN

Pour le seul mois de mai, les recettes sont estimées à près de 216.300 milliards de dongs, représentant 8,6% des prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les recettes intérieures ont constitué l'essentiel des rentrées budgétaires, avec 1.168.200 milliards de dôngs, en progression de 15,8% sur un an. Les recettes tirées du pétrole brut ont, quant à elles, augmenté de 15,4% pour s'établir à 24.800 milliards de dongs, grâce à un prix moyen du brut de 91,4 dollars le baril, supérieur aux prévisions budgétaires, et à une production estimée à 3,5 millions de tonnes (+5%).

Les recettes budgétaires nettes tirées des activités d’importation et d’exportation sont estimées à 147.200 milliards de dongs, soit 52,9% des prévisions annuelles. Les recettes brutes du commerce extérieur ont atteint 212.300 milliards de dongs (+15,3% sur un an), après déduction de 65.100 milliards de dongs de remboursements de TVA (+23,2%).

Cette performance budgétaire s'inscrit dans un contexte de maintien des mesures de soutien à l'économie. Les autorités fiscales et douanières ont poursuivi la mise en œuvre des politiques d'exonération et de réduction de taxes, notamment sur la protection de l'environnement, la valeur ajoutée et les droits d'accise sur les carburants, conformément aux récentes décisions du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Le montant cumulé des exonérations, réductions et allégements fiscaux au cours des cinq premiers mois de l’année est estimé à environ 72.800 milliards de dôngs.

Sur le volet des dépenses, le budget de l'État a décaissé 845.400 milliards de dongs au cours des cinq premiers mois, soit une hausse de 3,3% sur un an. Les dépenses d'investissement pour le développement ont atteint 206 200 milliards de dongs, représentant 20,3% du plan alloué par le Premier ministre.

Ces financements ont permis de garantir les besoins essentiels en matière d’économie, de société, de défense, de sécurité, de gestion étatique, ainsi que le versement ponctuel des salaires, des pensions et des prestations sociales.

La réserve budgétaire centrale a mobilisé 5.605 milliards de dôngs au profit des ministères, des organismes centraux et des collectivités locales afin de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, des épidémies et à d’autres besoins urgents. Par ailleurs, 15.709 tonnes de riz issues des réserves nationales ont été distribuées, sur décision du Premier ministre, pour venir en aide aux populations vulnérables à l’occasion du Nouvel An et de la période de soudure en début d’année.

VNA/CVN