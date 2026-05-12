Le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc reçoit une délégation de haut niveau de Vientiane

Le Parti et l'État du Vietnam accordent toujours une priorité absolue aux relations spéciales avec le Laos, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique, en recevant une haute délégation de Vientiane, le 12 mai à Hanoï.

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Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné l'importance de la visite de travail de la délégation de Vientiane conduite par Athsaphangthong Siphandone, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane, estimant qu’elle contribuait à concrétiser les accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, et notamment à rendre la coopération entre Hanoï et Vientiane plus profonde et plus efficace.

Photo : VNA/CVN

Il s'est félicité des résultats de la coopération entre les deux capitales vietnamienne et lao, notamment des échanges réguliers de délégations et des projets de coopération concrets. À cet égard, il a particulièrement salué la signature de sept documents de coopération sectorielle en complément du mémorandum de coopération pour la période 2026-2030, illustrant l'ampleur et la profondeur des liens unissant les deux capitales.

Qualifiant les relations bilatérales de patrimoine commun inestimable et d’importance stratégique à long terme, Pham Gia Tuc a précisé que le gouvernement vietnamien avait élaboré des plans d'action afin de mettre en œuvre les accords de haut niveau entre les deux Partis.

Il a invité les deux capitales à accroître l'efficacité de la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment les résultats de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, à coordonner l'application effective du protocole d’accord de coopération entre Hanoï et Vientiane pour la période 2026-2030, et à continuer d'échanger des points de vue sur des projets de coopération spécifiques.

Par ailleurs, il a sollicité le soutien des autorités de Vientiane pour accélérer des projets emblématiques tels que le Parc de l'amitié Laos - Vietnam et l'Université de l'amitié Laos - Vietnam.

Pour sa part, Athsaphangthong Siphandone a informé son interlocuteur de la teneur substantielle et fructueuse des entretiens avec les dirigeants de la ville de Hanoï.

Le responsable lao a exprimé le souhait que le gouvernement vietnamien, et plus particulièrement le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, continuent de soutenir la coopération entre les deux capitales afin d'obtenir les meilleurs résultats, notamment dans les projets de développement socio-économique.

Il a proposé au vice-Premier ministre d'encourager les entreprises de Hanoï à investir davantage à Vientiane, ainsi qu’à construire des centres commerciaux et des infrastructures modernes dans les deux capitales pour répondre à leurs besoins dans cette nouvelle ère de développement.

VNA/CVN