Protection des mineurs : le Brésil réclame 80 millions d'euros à Discord pour dommage moral

Le gouvernement brésilien a annoncé mercredi 26 août avoir saisi la justice pour obtenir la condamnation de Discord au paiement d'environ 80 millions d'euros pour " dommage moral collectif ", estimant défaillante la protection des mineurs sur la plateforme.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce réseau social prisé des adolescents, qui a déploré une action en justice "disproportionnée", est dans le viseur des pouvoirs publics brésiliens depuis la mort d'une adolescente de 13 ans en juillet.

Évoquant un "véritable film d'horreur", la police a indiqué que cette mineure vivant dans le Centre-Ouest du pays avait été incitée, lors d'une retransmission en direct de 45 minutes, à se mutiler puis à se donner la mort.

Cinq adolescents et un majeur ont été arrêtés début août en lien avec cette affaire.

Le 17 août, la plateforme qui a son siège aux États-Unis avait dû se plier à une exigence de l'Agence nationale de protection des données (ANPD), un organe public brésilien, de suspendre ses directs jusqu'à nouvel ordre dans le pays.

Dans un communiqué, le gouvernement a expliqué avoir saisi la justice après des négociations infructueuses avec Discord, dont les propositions "n'ont pas été jugées suffisantes pour éliminer les risques identifiés".

Il demande que la compagnie "adopte des mesures efficaces pour protéger les enfants, les adolescents et les femmes dans l'environnement numérique".

Il réclame aussi qu'elle soit condamnée à verser "une indemnisation pour dommage moral collectif d'un montant de 500 millions de reais" (environ 80 millions d'euros).

Le bureau de l'Avocat-général de l'Union, organe public chargé de défendre les intérêts juridiques de l'État brésilien, a intenté cette action mardi 25 août devant un tribunal fédéral de Brasilia.

"Signal fort"

Dans un communiqué envoyé à l'AFP, la plateforme a regretté l'action en justice et dit avoir maintenu "de manière constante et de bonne foi" un dialogue avec les autorités.

"Nous croyons qu'il existe une meilleure voie et restons déterminés à travailler avec les autorités compétentes pour parvenir à une solution qui renforce la sécurité sur la plateforme tout en permettant aux Brésiliens de continuer à utiliser Discord", ajoute l'entreprise.

Elle revendique 90 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.

Pour le gouvernement brésilien, qui cite le cas de l'adolescente morte en juillet, le réseau "continue de présenter des défaillances dans les mécanismes de vérification de l'âge et de protection des utilisateurs contre des risques graves".

Pays ultra-connecté, le Brésil a adopté une posture de fermeté en matière de réseaux sociaux ces dernières années.

Il a sévi contre la désinformation et adopté récemment une loi qui oblige les plateformes à relier les comptes des moins de 16 ans à ceux de leurs parents, et à vérifier l'âge des utilisateurs.

Les autorités brésiliennes ont infligé mardi 25 août une lourde amende à TikTok pour non-respect de la législation sur la protection de données de mineurs, affirmant vouloir envoyer "un signal fort" aux plateformes numériques.

Il faut "s'attendre à une surveillance beaucoup plus ferme et étroite dans les prochains mois", a averti la directrice de l'ANPD, Lorena Giuberti Coutinho.

AFP/VNA/CVN