Le tourisme thaïlandais est en plein essor grâce au festival de Songkran

>> La Thaïlande et TikTok se coordonnent pour promouvoir le festival de Songkran

>> Le président de l’AN du Vietnam félicite la Thaïlande pour Songkran

>> La Thaïlande promeut son "soft power" à travers le festival de Songkran

Photo : AFP/VNA/CVN

Toujours selon elle, du 1er au 21 avril, la Thaïlande a accueilli 1,9 million de touristes étrangers, soit une augmentation de 37,54% par rapport à la même période de l'année dernière.

L'augmentation du nombre de visiteurs étrangers est due aux mesures prises par le gouvernement pour rendre les voyages plus pratiques, telles que l'exemption de visa et l'organisation de grandes activités pour célébrer le festival, a-t-elle indiqué.

La Chine et la Malaisie ont été les plus grandes sources de touristes internationaux de la Thaïlande au cours du festival, avec respectivement 395.830 et 298.263 touristes, soit une augmentation de 89,16% et de 41,62% par rapport à l'année dernière.

Près de 13,9 millions de touristes thaïlandais ont voyagé durant le festival, générant une recette de 50,12 milliards de bahts, a noté la ministre.

VNA/CVN