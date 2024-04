La Thaïlande promeut son "soft power" à travers le festival de Songkran

Photo : AFP/VNA/CVN

L'activité célèbre le festival traditionnel du Nouvel An de Songkran, reconnu patrimoine culturel immatériel du monde par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le parc Salam Luang, au cœur de Bangkok, a été transformé en un immense espace de divertissement et d'exposition culturelle, attirant à la fois les Thaïlandais et des touristes du monde entier.

Les organisateurs ont installé trois scènes, dont de musique électronique pour des spectacles son et lumière spectaculaires réalisés par les meilleurs DJ ; une scène principale pour les événements d'ouverture et de clôture du festival, les concerts, les arts traditionnels et contemporains et les spectacles culturels de Thaïlande ; et une petite scène pour présenter la culture culinaire des cinq régions du pays.

En outre, les visiteurs ont également l'occasion d'admirer des chars avec des artistes vêtus de divers costumes provenant des villes et provinces thaïlandaises.

À travers le Festival mondial de l'eau de Songkran 2024, le gouvernement thaïlandais promeut également son "soft power" en introduisant la nourriture, la mode, le cinéma, les arts martiaux et les festivals.

Les célébrations de Songkran de cette année visent non seulement à honorer les valeurs culturelles traditionnelles de la Thaïlande, mais également à contribuer à faire connaître ce festival aux gens du monde entier.

VNA/CVN